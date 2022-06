Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem Werner Müller-Bay, Dekan i.R. elf Jahre ehrenamtlich als Verwaltungsratsvorsitzender in der Diakonie Pfingstweid tätig war, verabschiedete er sich im Mai 2022 aus dem Amt.

Der ausscheidende Verwaltungsratsvorsitzende des Vereins bedankt sich beim Vorstand, den Angehörigen des Verwaltungsrats, den Mitgliedern der Mitgliederversammlung und allen Mitarbeitenden der Diakonie Pfingstweid für „die offene, vertrauensvolle und zukunftsgerichtete Zusammenarbeit“. „Gemeinsam mit dem Vorstand konnten wir die Pfingstweid entscheidend weiter entwickeln, darüber freue ich mich sehr“, so Müller-Bay.

Auch die Diakonie Pfingstweid bedankt sich ganz herzlich bei Herrn Müller-Bay. Im Namen aller, die in der Diakonie Pfingstweid e.V. leben und arbeiten, betont Lars Kehling, pädagogischer Vorstand: „Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Herrn Müller-Bay, für seinen unermüdlichen Einsatz und dass er die Diakonie Pfingstweid in all den Jahren als Verwaltungsratsvorsitzender begleitet hat“. „Herr Müller-Bay, hat unsere Pfingstweid mit seiner Persönlichkeit, seinen Werten und seiner wertschätzenden Art und Weise bereichert. Als Vorstände konnten wir gemeinsam mit ihm und den Angehörigen des Verwaltungsrats, sehr viel in der Diakonie Pfingstweid voranbringen und entscheidende Schritte zur Zukunftssicherung einleiten. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei Herrn Müller-Bay!“, so Lars Kehling.