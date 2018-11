Deutliche 1:4-Niederlage in Eutingen

Einen rabenschwarzen Samstag erwischten die Tettnangerinnen in Eutingen. Die Fußball-B-Juniorinnen unterlagen mit 1:4.

Die Gastgeberinnen nahmen das Spiel von Beginn an in die Hand. Das Spiel der TSV Elf war geprägt von Fehlpässen und verlorenen Zweikämpfen. In der 34. Minute erzielte Franziska Reiser das 1:0 für Eutingen. Eingeleitet durch einen Fehlpass in der Spieleröffnung wurde Reiser angespielt und vollendete aus 16 Metern. So ging es in die Halbzeitpause.

Die Tettnangerinnen begannen nun druckvoller nach vorne zu spielen und wurden gleich kalt erwischt. Tia Luz wurde mit einem langen Ball auf die Reise geschickt und vollendete zum 2:0. Nun wachte das TSV-Team auf und kam zu Torabschlüssen. Doch gerade in dieser Phase fiel das 3:0 für die Gastgeberinnen. Ein zu kurz geratener Rückpass auf Tettnangs Torspielerin wurde von Tia Luz dankbar angenommen und verwertet. Kurz darauf folgte nach einem Eckball der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Alicia Serafini. Die Tettnangerinnen gaben sich nicht auf und kämpften weiter, jedoch ohne zählbares Ergebnis. Besser machte es Eutingens Julia Chrzanowski, die einen Freistoß aus 20 Meter zum 4:1 vollendete. „Das war nicht unser Tag, wir sind nicht ins Spiel gekommen, haben viele einfache Fehler gemacht und entscheidende Zweikämpfe verloren.“, so Trainerin Karin Rasch-Boos.