Zum ersten Mal in diesem Jahr ist der Zeppelin für einen Werkstattflug in der Luft gewesen. Dabei wurden auch einige Landeanflüge auf den Flughafen Friedrichshafen gemacht. Die Aufnahme entstand von der Kirche in Friedrichshafen-Berg in Richtung Tettnang. Zu sehen ist im Hintergrund das Montfortschloss.