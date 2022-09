Der zehnjährige Christopher aus Tettnang zählt zu Deutschlands besten Nachwuchskünstlern

Der Bundessieger beim Kunstwettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken kommt in diesem Jahr aus Tettnang: Christopher Dorn, zehn Jahre alt, konnte sich gegen 305 000 weitere Teilnehmer aus ganz Deutschland durchsetzen. Er zählt damit laut Pressemitteilung zu den besten Nachwuchskünstlern bundesweit.

Das diesjährige Thema des Wettbewerbs lautete „Was ist schön?“. Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband hat 76 Landessieger ausgezeichnet, aus deren Reihen acht Kinder und Jugendliche auch auf Bundesebene gewonnen haben. Der junge Tettnanger Christopher Dorn wurde für sein Bild „Tischtennis – never ending story“ ausgezeichnet. Er habe seinem Bild auf pfiffige Weise die Botschaft mit auf den Weg gegeben, dass sich zwei Spieler für eine gefühlte Unendlichkeit vom raschen Ballwechsel fesseln lassen. Dargestellt hat er zwei Sportler, die sich trotz fortschreitender Dunkelheit offenbar nicht vom Spiel trennen können.

Das sagt die Jury zu Christophers Bild

Bei der Bewertung des Werks begeisterte er laut Mitteilung mit seiner Ausarbeitung die Fachjury unter der Leitung von Kirsten Winderlich, Professorin an der Universität der Künste Berlin. „Was für Farben und wie ästhetisch differenziert deren Auswahl und Einsatz zur blauen Stunde“, lobte sie.

„Christopher gelingt es meisterhaft, mit Hilfe der mittig platzierten Sequenzierung des Ballwechsels den vom Wettkampf gebannten Blick der Spieler zum Ausdruck zu bringen“, lautet die fachliche Einschätzung. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als mit den beiden mitzufiebern.“ Christopher hatte seine Arbeit bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eingereicht.

Baden-Württemberg ist erfolgreich vertreten

Insgesamt wurden dieses Jahr bei der 52. Auflage des Wettbewerbs 36 Bundespreise in den verschiedenen Altersklassen und Kategorien (insbesondere Bild und Kurzfilm) verliehen – allein acht Preisträger stammen aus Baden-Württemberg. Sie alle durften an einem Workshop an der Akademie Westerham bei München teilnehmen, um dort ihre Fähigkeiten unter professioneller Anleitung weiterzuentwickeln.

Die offizielle feierliche Preisübergabe für die Preisträger aus Baden-Württemberg fand am vergangenen Samstag im Europa-Park in Rust statt. Der Wettbewerb „jugend creativ“ besteht schon seit mehr als fünf Jahrzehnten. Seit der ersten Auflage im Jahr 1970 wurden 90 Millionen Wettbewerbsbeiträge international eingereicht. Damit ist der Jugendwettbewerb der größte seiner Art weltweit.

Die Mondlandung war einst Auslöser für den Wettbewerb

Beim diesjährigen Wettbewerb haben rund 450 000 Kinder und Jugendliche aus sechs europäischen Ländern teilgenommen – mehr als 305 000 allein aus Deutschland. Auch der Südwesten war gut vertreten: Mehr als 28 000 kreative Bild- und Videobeiträge sind bei baden-württembergischen Volksbanken und Raiffeisenbanken eingereicht worden.

Auslöser für die Gründung von „jugend creativ“ war einst die Mondlandung im Jahr 1969. Diese Sensation nahmen die Genossenschaftsbanken zum Anlass und lobten 1970 den ersten Wettbewerb zum Thema „Starte mit ins Weltall“ aus.

Am 4. Oktober startet bereits die nächste, nunmehr 53. Wettbewerbsrunde, die das Thema „WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?“ haben wird. Beteiligen können sich Schülerinnen und Schüler der ersten bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis maximal 20 Jahre, die nicht mehr die Schule besuchen.