Der Wert der Öffentlichkeit

Wenn man diskutiert, ist es oft wichtig, die Situation vor Ort anzuschauen. Das hat der Technische Ausschuss in seiner Vorberatung zur Stadthalle nichtöffentlich gemacht.

Die anschließende öffentliche Diskussion der Ausschussmitglieder im Rathaus hat gezeigt, dass die Begehung sinnvoll war. Allerdings hat ein Ausschluss der Öffentlichkeit auch Nachteile. Das geschah dem Vernehmen nach in diesem Fall nicht leichtfertig und war Ergebnis längerer Diskussion. Die Sorge, ob der Platz für viele Besucher ausreicht – es ging auch in enge Technikräume hinein – ist nachvollziehbar. Nichtöffentliche Vorberatungen sind auch rechtens. Aber eine öffentliche Begehung wäre gerade durch die hohe Betroffenheit Vieler das richtige Signal gewesen, obgleich unbequem und unpraktisch. Aber so ist Demokratie eben manchmal.