Der Vorstand des SV Tannau stellt sich neu auf

Bei der 52. Mitgliederversammlung des SV Tannau, Mitte Juli im Gasthof Löwen in Prestenberg, ist es im Vorstand zu tiefgreifenden Änderungen gekommen. Ein Tagesordnungspunkt bei der Versammlung lautete: Neuwahl der Vorstandschaft.

Das Besondere an dieser Wahl: Nach 16 Jahren 1. Vorsitzender ließ sich Daniel Baumann nicht mehr zur Wahl aufstellen. Ebenso hielt es Ulrike Ibele (1. Stellv. Vorsitzende, 14 Jahre), Susann Hampe (2. Stellv. Vorsitzende, 4 Jahre) und Julia Pfeffer (Schriftführerin, 12 Jahre).

Im Vorfeld wurde nach einer einjähriger Suche, eine motivierte, dynamische und kompetente Vorstandschaft gefunden. Diese wurde in der Mitgliederversammlung vorgestellt und von den Mitgliedern gewählt. Heiko Seufert folgt auf Daniel Baumann und wird somit 1. Vorsitzender Verwaltung & Sprecher. Sebastian Brugger wurde als 1. Stellvertretender Vorsitzender für Infrastruktur gewählt. Timo Albano 2. stellvetretender Vorsitzender für Veranstaltungen. Tanja Wiggenhauser wurde in ihrem Amt als Kassiererin bestätigt. Als Schriftführerin konnte Anja Pihlar gewonnen werden.

Nach dieser Wahl oblag es dem neu gewählten Vorsitzenden Heiko Seufert, die Sitzung zu Ende zu moderieren und übergab das Wort an Josef Gindele der den langjährigen Vorsitzenden Daniel Baumann mit rührenden Worten herzlich verabschiedet. Nicht nur das Alltagsgeschäft meisterte Daniel Baumann souverän, sondern setzte sich auch in seiner Zeit für einen Vereinsheim An-& Umbau ein – und nicht vergessen darf man die schwierige Corona-Zeit, in der er seitenweise und immer wieder neue Corona-Verordnungen wälzte. Als Andenken gab es für den scheidenden Vorsitzenden eine Tanne für den Garten und einen Wellnessgutschein.

Mit ebenfalls herzlichen Worten wurden Uli Ibele, Susann Hampe und Julia Pfeffer mit einem Blumenstrauß und Gutschein verabschiedet. Heiko Seufert schloss seine erste Sitzung und dankt den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen in die neue Vorstandschaft.