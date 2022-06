Der VdK besuchte die Insel Reichenau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause konnte die VdK Ortsgruppe Langnau/Laimnau/Neukirch am 2. Juni endlich wieder zu einem Tagesausflug einladen.

Am Morgen startete die Bustour mit 33 frohgestimmten Mitgliedern und Freunden. Es ging am See entlang bis Meersburg, dann mit der Fähre nach Konstanz. Über die markante Pappelallee auf der Reichenau eingetroffen, stand erst einmal eine kleine Stärkung in Form von Butterbrezeln an. In der Kirche St. Georg wurde die Gruppe dann von der kompetenten und netten Inselführerin Fr. Eißer erwartet, die die Gruppe weiter über die Insel begleitete. Bei den weiteren Besuchen etwa des Münsters St. Maria und Markus mit der Schatzkammer und des höchsten Aussichtspunktes der Insel vermittelte sie mit Witz und Verstand Wissen über die Geschichte der Insel sowie über den Gemüseanbau.

Mit dem Bus ging es schließlich nach Allensbach zum Mittagstisch in ein gemütliches Restaurant am See. Frisch gestärkt konnte in Bodman noch das Narrenschiff des umstrittenen Künstlers Peter Lenk besichtigt werden. Ein weiterer Stopp auf der Heimfahrt war zudem die Wallfahrtskirche und Basilika St. Marien Birnau mit ihrem barocken Prunk. Den Ausklang fand die Reisegruppe in Wildpoltsweiler in der „Hopfendolde“ mit einem gemütlichen Vesper zum Abschluss.

Rückblickend waren alle Teilnehmer mehr als zufrieden und freuen sich auf weitere Ausflüge. Ein großer Dank gilt dem Vorsitzenden Guido Zürn, der alles minutiös geplant und organisiert hat.