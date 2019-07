Der TSV Tettnang schickt eine Kampfansage in Richtung Lindau

Noch immer schmerzt es Mico Susak, wenn er an die vergangene Saison zurückdenkt. Bis zwei Spieltage vor Schluss stand er mit dem TSV Tettnang auf Platz zwei der Kreisliga A, der zur Aufstiegsrelegation gereicht hätte. Durch eine Niederlage am 29. Spieltag gegen den FC Dostluk Friedrichshafen mussten die Tettnanger die Spielvereinigung Lindau vorbeiziehen lassen – der direkte Wiederaufstieg war dahin. „Das hat uns hart getroffen“, sagt Trainer Susak auch noch zwei Monate danach.

In der neuen Saison soll es besser laufen. „Unser Ziel ist es, um Platz eins zu spielen“, sagt Mico Susak selbstbewusst. Er weiß aber, dass dies keine einfache Aufgabe wird. Vor allem die SpVgg Lindau, den VfB Friedrichshafen II und den FV Langenargen sieht er als ärgste Konkurrenten um die Aufstiegsplätze. Gerade letzterer sei „ein Geheimfavorit von mir“. Doch auch was bei der SpVgg Lindau passiert, beobachtet Mico Susak ganz genau. Dort hat Präsident Werner Mang erst kürzlich fünf hochkarätige Neuzugänge vorgestellt. Für Susak kein Grund zur Sorge. „In Lindau holen sie doch jedes Jahr sechs bis sieben Neue“, sagt er und schickt eine Spitze in Richtung Lindau: „Im Fußball kommt es aber nicht nur auf Namen an, sondern auch auf Werte wie Mannschaftsgeist und Leidenschaft.“

Doch auch der TSV Tettnang hat sich deutlich verstärkt, um das ehrgeizige Ziel Aufstieg zu erreichen. Mit Ersin Sanli (30) vom SC Markdorf sowie Kai Mähr (29) und Marco Geßler (28) vom SV Oberzell wurden gleich drei Stammspieler aus der Landesliga verpflichtet. Hinzu kommt Markus Büchelmaier vom Ligakonkurrenten Langenargen. Auch zwei A-Jugendspieler trainieren schon fest bei der ersten Mannschaft mit. Verkraften muss den TSV hingegen den Abgang von Verteidiger Marvin Tabler, der sich nach seinem beruflich bedingten Umzug ins Deggenhausertal dem dortigen Bezirksligisten angeschlossen hat. „Das ist ein schwerer Verlust“, sagt Susak, der seinen Kader mit knapp 20 Spielern dennoch gut aufgestellt sieht für die neue Saison.

Insbesondere von den drei Neuzugängen aus der Landesliga erhofft sich der Trainer eine deutliche Verstärkung. Mit ihrer Erfahrung sollen sie vor allem den jungen Spielern im Team weiterhelfen. Außerdem will Susak den Konkurrenzkampf im Kader erhöhen – und somit unnötige Niederlagen wie im Vorjahr vermeiden. „Wir hatten keine Qualitätsprobleme, sondern Mentalitätsprobleme.“ Dies soll sich in der kommenden Saison ändern. Nach zwei Wochen Vorbereitung sieht Trainer Susak tatsächlich schon erste Fortschritte: „Man spürt jetzt schon, dass der ein oder andere mehr macht als davor. Das freut mich natürlich.“

Marco Geßler: „Möchte noch einmal etwas gewinnen“

Doch wie gelingt es einem Kreisligisten, gleich drei Spieler aus der Landesliga zu verpflichten, von denen mit Kai Mähr und Marco Geßler zwei sogar über Verbandsligaerfahrung verfügen? Über persönliche Beziehungen. Marco Geßler arbeitet gemeinsam mit Susak bei Liebherr. Auch mit den anderen drei Neuzugängen habe er immer wieder Kontakt gehabt, sagt der Trainer. Außerdem: „Die Jungs sind alle 28 Jahre und älter. Sie müssen niemand mehr etwas beweisen.“ Stattdessen gehe es den Spielern darum, auch mal wieder mehr Freizeit zu haben, in Urlaub fahren zu können und vor allem „Spaß am Fußball zu haben“. So sieht es auch Marco Geßler. Der Aufwand nahezu täglich von seinem Wohnort Friedrichshafen zu Training und Spielen nach Oberzell zu fahren, sei ihm zu groß geworden. „Da bleibt viel auf der Strecke“, sagt der Angreifer und meint vor allem Zeit mit seiner Familie. Spätestens als klar war, dass mehrere Spieler den Landesligaabsteiger aus Oberzell zum Saisonende verlassen werden, war für den 28-Jährigen klar, dass er sich dem TSV Tettnang anschließen wird. „Hier ist alles recht familiär und der Verein bietet optimale Bedingungen“, sagt Geßler.

Vom Niveau der Tettnanger Mannschaft ist er nach den ersten Trainingseinheiten überrascht. „Wenn man nicht wüsste, dass wir in der Kreisliga A spielen, würde man denken, das ist eine gehobene Bezirksligamannschaft.“ Und genau da möchte Geßler mit dem TSV auch hin. „Ich würde gerne nochmals etwas gewinnen“, sagt der 28-Jährige – am liebsten die Meisterschaft in der Kreisliga A.