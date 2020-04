Der Tettnanger Jazzer Stephan-Max Wirth erklärt, was Corona für Künstler bedeutet

Schon seit Wochen häufen sich die Absagen von Veranstaltungen und Konzerten. Spätestens seitdem das öffentliche Leben auf ein Minimum heruntergefahren wurde, finden keine Konzerte oder andere Events mehr statt. Das bedeutet für Musiker finanzielle Einbußen und macht kreative Lösungsansätze notwendig. Das bestätigt auch der aus Tettnang stammende Jazzmusiker Stephan-Max Wirth im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Bereits am 4. März, nach der Absage der Musikmesse in Frankfurt am Main, forderte der Deutsche Musikrat ein Auffangprogramm für selbstständige Musiker, mittelständische Unternehmen und Konzert- und Tourneeveranstalter. In einem weiteren Aufruf machte er dann deutlich, dass sofortige Solidarität mit den Kulturschaffenden gefordert sei, da die Corona-Krise für diesen Sektor existenzbedrohend sei.

Der Jazzmusiker Stephan-Max Wirth lebt in Berlin und berichtet chronologisch, wie die Ausbreitung des Coronavirus nach und nach den gesamten Musiksektor lahmgelegt hat. Bis zum 10. März spielte er nämlich noch Konzerte. Und diese seien sehr gut besucht gewesen, erzählt Wirth. „Fast so als wollten die Leute noch einmal die Gelegenheit nutzen zu einem Konzert zu gehen“, meint der Musiker rückblickend. Denn nach diesen Konzerten haben die Veranstalter alle folgenden Termine abgesagt.

Auch die geplante Tournee nach Portugal sei verschoben worden. Das bringe finanzielle Einbußen mit sich, erklärt Stephan-Max Wirth, da beispielsweise die Reise vorfinanziert gewesen sei und er für den abgesagten Flug nur einen Gutschein der Fluggesellschaft erhalten habe. Dabei sei unklar, ob diese Fluggesellschaft zum neuen Termin der Tournee überhaupt Flüge anbiete.

Da bei den meisten Musikern das Gehalt komplett ausbleibt, unterstützen der Bund und die Länder den Kultur- und Medienbereich. Der Deutsche Kulturrat hat die Hilfsangebote auf seiner Webseite veröffentlicht. Demzufolge können Solo-Selbstständige und Unternehmen in Baden-Württemberg, die wegen der Corona-Krise einen Liquiditätsengpass haben, eine Soforthilfe als Zuschuss beantragen.

Diese Zuschüsse variieren zwischen 9000 und 30 000 Euro, abhängig von der Anzahl der Beschäftigten – so wie im Einzelhandel. Für den Musiker Stephan-Max Wirth lässt sich der wirtschaftliche Schaden etwas abfedern, da er seine Schüler weiterhin per Video über Skype unterrichten kann. Diese Lösung sei aber auch nur für eine kurze Zeit gedacht, da diese Form nicht den persönlichen Unterricht ersetzen könne: „Wenn ein Schüler Probleme mit dem Klang hat, lässt sich das nicht über Skype lösen, da die Klangübertragung über Skype verzerrt ist“, erklärt der Musiker.

Doch viele Musiker und Unternehmen in der Kulturbranche weichen mittlerweile auf die Online-Lösung aus und versuchen, in der Corona-Krise neue Wege zu gehen. So sind momentan viele digitale Angebote wie beispielsweise die Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker kostenlos zugänglich.

Dass die Corona-Pandemie kreative Lösungen fordere, bestätigt auch Stephan-Max Wirth. Und er prophezeit, dass die Corona-Krise auch positive Folge haben wird: „Ich weiß von vielen meiner Musikerkollegen, dass sie sich eine Liste mit Dingen gemacht haben, die sie nun aufgrund der Zwangspause erledigen können.“ Das betreffe zwar zum einen die Abarbeitung von eher ungeliebten Aufgaben, aber eben auch die Möglichkeit, neue kreative Ideen anzugehen. Deshalb, so Wirth, könne man sich durchaus auf eine „Kreativwelle“ freuen, wenn diese Projekte umgesetzt werden.