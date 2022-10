Der Tettnanger Hopfenpfad erhält ein pfiffiges Update

Eine stattliche Gruppe hat sich am Freitagnachmittag trotz wolkenschwerem Himmel zur Wiedereröffnung des Tettnanger Hopfenpfads am Wanderparkplatz Meistersteig eingefunden. Viele Jahre nach seiner Eröffnung war es an der Zeit gewesen, eine gründliche Überarbeitung vorzunehmen. Dieser „neue“ Hopfenpfad ist nach der Begrüßung durch Bürgermeister Bruno Walter und Touristinfo-Leiterin Margret Kaiser gemeinsam erwandert worden.

„Kein Tettnanger Festwetter“, meinte Walter, „dafür ein Zeichen, dass man den Weg auch bei Regenwetter gehen kann.“ Für ihn als Bürgermeister sei diese Neuauflage des Hopfenpfads als Hauptanziehungspunkt für die Menschen in der Stadt wie für die Gäste wichtig. Der Weg lasse den Reiz der hügeligen Landschaft erfahren und vermittle zugleich viel über den Hopfenbau, der ein wesentlicher Bestandteil unserer Landschaft sei.

Viele Mitstreiter bei Neugestaltung

Walters Dank galt daher Margret Kaiser, die das Projekt entwickelt und sich die passenden Mitstreiter und Experten gesucht habe. Mit viel Herzblut und Idealismus sei die Ortsgruppe Tettnang des Schwäbischen Albvereins dabei gewesen, die auch die Kosten für zwei Bänke im Hopfenpfad-Design auf der Brünnensweiler Höhe übernommen hat. Eine große Hilfe bei der Umsetzung sei auch der Bauhof gewesen.

Im Hopfengut N°20 erwartet die Wanderer das kleine Blasorchester Zugluft der Musikschule Tettnang unter der Leitung von Karlheinz Vetter. (Foto: Christel Voith)

Margret Kaiser dankte ihrerseits dem Projektteam für Konzept, Text und Grafik: Thomas Gretler aus Weiler im Allgäu und „lehne*design“ in Kressbronn, wobei alles sei mit dem Hopfengut No 20 abgestimmt worden sei. Ihr Dank galt auch allen Anrainern und Grundstückseigentümern für wohlwollende Unterstützung.

Alleinstellungsmerkmal am Bodensee

„Vom Brauer zum Bauer“ stand über der ersten Version des Weges, der das Hopfengut Locher mit angeschlossenem Museum und Tauschers Kronen-Brauerei miteinander verband, ein Alleinstellungsmerkmal. Ein Weg, der zugleich mit ständig wechselnden grandiosen Aussichten punktet, mit Blicken über das Schussental und über den Bodensee hinweg zu den Schweizer und Allgäuer Bergen.

Mit der Schleife über die Brünnensweiler Höhe und Bernau ist der Hopfenpfad nun als Rundweg konzipiert, um seine Reize voll auszukosten. So kommt der Hopfenpfad mit einer Höhendifferenz von 137 Höhenmetern auf etwa 7,5 Kilometer Länge. Da der kleine Abschnitt über die Brünnensweiler Kapelle nicht für Kinderwagen geeignet ist, wird statt des Pfades eine Alternativroute auf dem Asphaltsträßchen nach Bernau vorgeschlagen.

Infopunkte sind neu gemacht

Mögliche Startpunkte sind am Parkplatz bei der Baywa Agrar und am Wanderparkplatz Meistersteig, bei dem man die erste Steilstrecke mit 30 Höhenmetern spart – man kann aber auch beim Hopfengut parken und zuerst abwärts wandern. Eine übersichtliche Skizze erläutert am Einstieg den Wegverlauf und zeigt auch, wo man mit Kinderwagen oder Rollator ausweichen sollte.

Neu konzipiert und inhaltlich aufbereitet sind die elf Infopunkte entlang des Weges. Immer wieder entdeckt man die neuen kleinen Stelen, die nicht nur über die Geschichte des Hopfenbaus in Tettnang, sondern ebenso über die Böden, die Wachstumsbedingungen für das „grüne Gold“ und die verschiedenen Hopfensorten informieren. Sie lassen erfahren, wie arbeitsintensiv diese Sonderkultur ist.

Wie viel Elefanten wiegt der Hopfen eines Jahres?

Eingebaute Fragen mit je drei Antworten sind nicht nur für Kinder interessant. Wer denkt schon daran, wie viele Lastwagen für den Transport benötigt werden oder, spaßiger, wie vielen afrikanischen Elefanten das Gewicht entspricht. Ehrensache, das hier nicht zu verraten. Es habe viele und lange Diskussionen gegeben, allein schon über die ideale Textlänge. Die Wanderer wollen nicht zu lange stehenbleiben und sollen doch das Wesentliche erfahren.

Die Wandergruppe mit den Verantwortlichen für die Neugestaltung ist am Freitag den Weg hinaufgewandert. Aus Gesprächen ist nebenbei deutlich geworden, wie andere Besucher reagieren, wie sie den Weg genießen oder wie sich einige schon gestört fühlen, wenn ein Traktor auf dem erlaubten Fahrweg unterwegs ist. Ein Hopfenbauer erzählt, wie viel wertvolle Zeit verlorengeht, wenn eine ganze Busladung den Weg hinaufläuft. Die Zeit bis zum Hopfengut ist schnell vergangen, der Himmel ist trocken geblieben.

Am Hopfengut warten schon die Hoheiten

Vorsichtshalber hat man die Eröffnungs-Wanderung nicht wie geplant am Aussichtspunkt oberhalb Dieglishofen, sondern im Hopfengut ausklingen lassen, wo bereits die Hopfenkönigin samt Prinzessin und Karlheinz Vetter mit seinem Zugluft-Orchester zum Empfang bereit standen. Mit einem kräftigen „Let’s Rock“ heizten die jüngsten Bläser der Musikschule Tettnang den Wanderern ein.

Klar, dass Lochers als Gastgeber am Hopfengut auch ein hauseigenes „Lager-Bier“ zur Verkostung reichten. Auch wenn man auf den ersten Blick manche der Veränderungen nicht gleich merkt: Das Update des Hopfenpfads ist gelungen.