Weiterhin Spenden gesucht: Tettnanger plant achte Hilfsfahrt in die Ukraine

Für die Abwicklung sowohl von Sach- als auch von Geldspenden bietet sich der Verein Family Help an, und zwar über die Webseite www.family-help.de/presse .

Ende Februar waren der Tettnanger Christof Ronge und sein Freund Thomas Ruf aus Maselheim bei Biberach das erste Mal in der Ukraine, um zu helfen. Für August ist die mittlerweile achte Fahrt geplant – die Transporter sind immer randvoll mit medizinischen Hilfsmitteln, Hygieneartikeln und anderen Gütern geladen. Christof Ronge erzählt, was sich seit der ersten Fahrt verändert hat, und warum er und Thomas Ruf einfach immer weitermachen.

Bei der jüngsten Fahrt nach Lwiw im Nordwesten der Ukraine lag der Schwerpunkt des Hilfstransportes auf medizinischen Gütern. So hatten Ruf und Ronge dieses Mal unter anderem Medikamente und Verbrauchsmittel an Bord. „Je nachdem, was Ärzte und unsere Kontakte in den Krankenhäusern uns an Bedarf melden, versuchen wir, genau das zu organisieren“, erklärt Ronge.

Abseits der Standardmedikamente wie etwa Ibuprofen würde zum Beispiel Antibiotika benötigt, das sei organisatorisch immer etwas aufwändiger. „Diese Medikamente kaufen wir mit gespendetem Geld hier im Fachhandel ein“, führt Ronge aus. Deshalb seien sie für ihre Hilfslieferungen außer den Sachspenden immer auch auf Geldspenden angewiesen.

„Aber wir garantieren: Jeder gespendete Cent wird von uns weitergegeben“, sagt der 27 Jahre alte Ronge. Benzinkosten, Verpflegung und auch die Kosten für das Hotel tragen Ruf und Ronge weiterhin privat. Apropos Hotel: Bei den ersten Fahrten schliefen die Männer bei teilweise bitterer Kälte noch im Auto.

Lwiw ist derzeit Dreh- und Angelpunkt

Doch auch Sachspenden werden von den beiden engagierten Männern weiterhin nach Lwiw zu den dortigen Abnehmern transportiert. So hatte die Klasse 7b des Tettnanger Montfortgymnasiums haltbare Lebensmittel gesammelt, die an eine Suppenküche in Lwiw gingen. Dort werden mehrmals in der Woche rund 300 Menschen mit einer warmen Mahlzeit versorgt – unter ihnen nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Obdachlose oder arme Menschen, die sich nicht selbst versorgen können.

In dem Video bedanken sich Helfer einer Suppenküche in Lwiw beim Tettnanger Montfortgymnasium. Die Schüler hatten haltbare Lebensmittel gesammelt und gespendet.

Insgesamt bescheinigt Christof Ronge den Ukrainern ein sehr hohes Engagement und eine zupackende Art, sich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Lwiw sei inzwischen die „heimliche Hauptstadt“ der Ukraine und hatte teilweise immense Mengen an Binnenflüchtlingen zu versorgen.

An der Grenze helfen Dankesschreiben weiter

Das Engagement von Christof Ronge und Thomas Ruf hat mittlerweile auch personelle Unterstützung erfahren: Bei der jüngsten Fahrt war der 82 Jahre alte Herbert Meinl aus Tettnang Ronges Co-Pilot. „Er war über 30 Jahre für einen Hilfsdienst in der Region unterwegs und konnte seine fachliche Expertise gut einbringen“, erzählt Christof Ronge.

Im Vergleich zum Beginn ihrer Fahrten sei die Abwicklung an der polnisch-ukrainischen Grenze bürokratischer geworden, wenngleich sie selbst die Transporte deutlich routinierter abwickeln würden. Die Dankes- und Anforderungsschreiben ihrer Abnehmer, die sie an der Grenze vorzeigen können, würde sich die Abfertigung einfacher gestalten.

Die Menschen fassen Vertrauen

Und noch etwas hat sich im Vergleich zu Februar verändert: „Im zwischenmenschlichen Bereich hat sich sehr viel verändert. Wir haben Freunde gefunden, sind etabliert“, beschreibt Christof Ronge die Veränderung. Zu ihren Kontakten zählt zum Beispiel auch ein Kinderheim. „Als wir das letzte Mal kamen, haben uns die Kinder auf den Fußballplatz gezogen, um einfach Zeit mit uns zu verbringen“, erinnert Ronge sich.

Die Erzieherinnen würden zusehen, dass sie selbst und auch die Kinder ein paar Worte Deutsch lernen. „Das hat bei all unseren Kontakten eine sehr persönliche Ebene erreicht. Die Gespräche werden intensiver, es hat sich Vertrauen entwickelt. Wir bekommen sehr viel Dankbarkeit zurück, sehr viel Wertschätzung“, beschreibt der Tettnanger.

Nicht reden, sondern machen

Auch für sich persönlich zieht der 32-Jährige eine positive Bilanz. „Obwohl ich gerade nebenher noch meinen Fachwirt im Sozialwesen mache und in Vollzeit arbeite, bin ich belastbarer geworden“, sagt Ronge. Die Erfahrung, wie viel man durch Handeln bewirken könne, sei sehr wertvoll – und jeder könne sich engagieren. „Und die Dankbarkeit der Menschen motiviert uns enorm, das gilt auch für Thomas Ruf. Wir machen auf jeden Fall weiter und freuen uns auch weiterhin über Spenden“, sagt Ronge abschließend.