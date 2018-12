Der Tag, an dem sich alles veränderte

Wie ein modernes Märchen hat sich die Geschichte von Nathanael Draht kürzlich im voll besetzten Gemeindehaus in Laimnau angehört. „Ist Jesus nach 2000 Jahren noch fähig, uns zu beeindrucken?“ Mit diesen Worten kündigte Albrecht Elser den Gast an, den die Seelsorgeeinheit Argental für diesen Abend gewinnen konnte.

Nathanael Draht ist 30 Jahre alt, erfolgreicher Jungunternehmer, Millionär und Christ. Mit seiner Familie lebt er im Raum Bielefeld, leitet sein eigenes IT-Unternehmen und ist durch Gott „transformiert“ worden, wie er sagt. „Als Kind war ich der Klassenclown, hatte wenig Freunde, habe komisch ausgesehen, da ich die Kleidung meiner Geschwister auftragen musste, und habe meinen Bruder beneidet, der ein Künstler am Klavier war“, erzählte Nathanael Draht. Seine Eltern waren Baptisten, er wurde streng erzogen und hatte mit Gott nicht viel am Hut. Draht begann ein Studium, zog zuhause aus, genoss die neue Freiheit und gründete ein Unternehmen, das in kurzer Zeit sehr erfolgreich wurde. Sein Lebensziel, reich zu werden, hatte er sehr bald erreicht.

„Es war ein cooles Leben. Arbeiten, ein bisschen studieren, teure Autos, schöne Frauen, Drogen und jedes Wochenende Party“, so Draht. „Heiraten und Kinder zu bekommen, kam für mich nicht in Frage, da ich überzeugt war, dass Ehen scheitern und man sich nur Probleme aufhalst.“ Nachdem er alles erreicht hatte, was er sich wünschte, wartete er auf das Glücksgefühl, doch stattdessen spürte er große Leere. Im seinem Barfach habe er eine Bibel entdeckt und darin zu lesen begonnen. Er sei von den Aufschrieben fasziniert gewesen.

Den Tag, an dem sich alles für ihn veränderte, schilderte Nathanael Draht so: „Ich nahm an einem Gottesdienst teil und sah während der Predigt an die Kirchendecke. Da öffnete sich plötzlich der Himmel und Gott sprach zu mir. Da fragte ich ihn, warum mir alles so mühelos gelingen würde und ich so reich sei, da antwortete Gott, er habe mich gesegnet.“ Das zweite einschneidende Erlebnis fand erneut in einem Gottesdienst statt. „Dieses Mal fiel aus dem Himmel ein helles Leuchten über mich und überall an mir waren Lichtstrahlen. Da spürte ich, dass alle meine Sünden vergeben waren und auch ich anderen vergeben konnte, die mich verletzt haben. Ich hatte keine Lust mehr auf Drogen und Ausschweifungen, sondern wollte heiraten und Kinder bekommen. Es war wie eine Wiedergeburt“, erzählte Draht.

Er habe begonnen, sein Unternehmen verantwortungsvoll im Sinn Gottes zu führen. „Cool, Business und gläubiger Christ zu sein, können zusammen funktionieren, ich bin ein christlicher Geschäftsführer“, so Nathanael Draht. Außerdem reise er viel, um seine Dankbarkeit für diese glückliche Wandlung anderen Menschen nahezubringen. Draht erhielt für seinen ungewöhnlichen Vortrag reichlich Applaus und stand zum Schluss noch für Fragen zur Verfügung.