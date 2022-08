Der Stadtseniorenrat Tettnang informiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Norbert Hörburger, Oberarzt und Ärztliche Leitung Zentrale Notaufnahme Klinik Tettnang (Medizin Campus Bodensee), informierte 25 Senior:innen über den Ablauf in der Notaufnahme.

Wie funktioniert die zentrale Notaufnahme (ZNA)? Nach Anmeldung am Empfang geht es sofort zur Triage in die ZNA. Durch den Rettungsdienst vorgestellte Patienten werden direkt in der ZNA aufgenommen. Fachpersonal bewertet nach Symptomen wie Lebensgefahr, Schmerzen, Blutverlust, Bewusstsein, Temperatur die medizinische Dringlichkeitsstufe (Manchester Triage System). Die Stufen „Sofort, Sehr dringend, Dringend“ bedeuten sofortige Einweisung in den ZNA Behandlungsraum. Die Stufen „Normal, Nicht dringend“ bedeuten Wartezimmer, Diagnostik durch den Arzt und Entscheidung stationär oder ambulant.

Wann muss ich in die Notaufnahme? Akut einsetzende Schmerzen, Brustenge, Bewusstseinsstörungen, Akute Verletzungen, Atembeschwerden, Akute Erkrankungen.

Für akute Notfälle die 112 wählen. Bei nicht akuten Fällen, Hausarzt, KV-Notdienstpraxis TT (am Wochenende 8:00 bis 21:00 Uhr) oder KV-Notdienst Hausbesuch unter 116117 nutzen. ZNA Klinik TT ist 24/7 besetzt, versorgt bis zu 1500 Patienten pro Monat.