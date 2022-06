Der Sportverein hat jetzt über 1000 Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung standen die Wahlen des Vorstandes – auch in den nächsten 2 Jahren wird der Verein erfreulicherweise vom bewährten Führungsduo Wolfgang Klemm (I. Vorsitzender) und Werner Ruetz (II. Vorsitzender und Kassier) angeführt.

In seinem Jahresbericht blickte Wolfgang Klemm stolz auf die Mitgliederzahlen, denn er konnte der Versammlung mit großer Freude verkünden, dass die „magischen 1000“ erstmals geknackt wurden. Die SG Argental habe aktuell 1006 Mitglieder, dies sei trotz den enormen Einschränkungen in der langen Pandemie-Zeit außergewöhnlich. Desweiteren hob der 1. Vorsitzender den Bau einer neuen LED-Flutlichtanlage am Sportgelände Oberlangnau hervor und betonte, dass der SGA Vereinsbus dreimal bei Hilfsgüter-Fahrten ins polnische Flüchtlingsgebiet im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg im Einsatz war. Auf grössere Festivitäten neben den sportlichen Aktivitäten könne die SGA aufgrund der Corona-Beschränkungen wieder nicht zurückblicken. Umso (überlebens-)wichtiger sei es, dass das traditionelle „Rock im Vogelwald“ Open Air wieder stattfinden könne. Wolfgang Klemm informierte die Versammlung über den Stand, aktuell sei man aufgrund gestiegener Umweltauflagen mit dem Landratsamt in guten Gesprächen (die SZ hatte bereits berichtet). Man müsse aber zeitnah zu einer Lösung kommen, um ein mögliches Fest in diesem Sommer organisatorisch überhaupt noch stemmen zu können. Das Open Air sei die Haupteinnahmequelle der SG Argental.

Marketing und Sponsoring-Leiter Matthias Baier richtete sein Wort des Dankes vor allem an die zahlreichen Sponsoren. Dennoch sei kein Sponsor während der langen „Corona-Durststrecke“ abgesprungen sondern dem Verein während der schweren Zeit beiseite gestanden.

In seinem Kassenbericht vermeldete Werner Ruetz trotz den fehlenden Einnahmequellen ein Einnahmeplus, welches durch Sparmaßnahmen erreicht werden konnte, dass zum Beispiel die Trainer auf ihr Gehalt verzichtet hätten, sei ein grossartiger Beitrag gewesen.

Die Wahlen bestätigten die komplette Führungsriege: Der erste Vorsitzende heisst weiterhin Wolfgang Klemm, an seiner Seite der 2. Vorsitzende und Kassier Werner Ruetz. Als Geschäftsführerin bleibt weiterhin Annette Bentele ernannt, Matthias Baier ist für das Marketing und Sponsoring verantwortlich. Ortsvorsteher Peter Bentele lobte am Ende die tolle Atmosphäre und den Zusammenhalt bei der SGA.