Der Ski- und Sport-Club geht in die Halle

Der Ski- und Sport-Club Tettnag (SSC) trainiert ab Montag, 2. Oktober, in der Halle. Darauf weist der Verein in einer Mitteilung hin.

Los geht’s mit „Ski Fit/Dyn.Gymnastik“, immer montags von 18.15 bis 19.15 Uhr in der Gymnasiumsporthalle. Trainerin Laura bereitet die Teilnehmer mit einem Ausdauer- und Kräftigungstraining auf die Skisaison vor. Von 19.15 bis 20.15 gibt es ein neues Angebot des SSC: „Boot Camp“, ein Indoor- und Outdoor-Training, mit Laura und Petra. Hier wird mit funktionellen Übungen, unter Einsatz des eigenen Körpergewichts, mit Kleingeräten und Dingen, die man in der freien Natur findet, Kraft und Ausdauer trainiert. Treffpunkt ist die Gymnasiumsporthalle. Der Kurs läuft schon seit 11. September und endet an Pfingsten 2018, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

„Fit + Mehr – das Ganzkörpertraining“ heißt ein Kurs, den Trainerin Sonja ab 4. Oktober immer mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Stadthalle anbietet. Wer eine Stunde sucht, in der nach einem leichten Aufwärmtraining gezielte Kräftigungsübungen für Bauch, Beine, Po und Rücken gemacht werden und nebenbei Koordination und Beweglichkeit trainiert wird, ist hier richtig, heißt es.

Am 9. Oktober, startet der Kurs „Fit + Fun“, von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Stadthalle. Hier bietet Trainerin Sabine ein sanftes Fitnesstraining für Untrainierte und solche, die noch nie oder schon länger keinen Sport mehr gemacht haben an. In dieser Stunde wird gezielt Gelenk- und Muskelkraft gesteigert.

Kraftraumtraining mit Helmut und Stephan gibt es immer dienstags, 19.30 bis 20.30 Uhr, und freitags, 17.30 bis 18.30 Uhr, in der Carl-Gührer-Halle. Die Kurse laufen das ganze Jahr, außer in den Schulferien.

Weitere Informationen und Kurse und die Anmeldung gibt es im Internet unter

www.ssc-tettnang.de