Der Rittersaal tobt

Dass der Flügel von der Bühne rollt, dass das Publikum im ausverkauften Rittersaal tobt, dass die Instrumente und Künstler gleichermaßen nicht zu fassen sind, hat es so wohl noch nicht gegeben im Tettnanger Schloss. Den niederländischen Klassik-Kabarettisten Stenzel & Kivit gelang dies aber am Donnerstagabend.

Nur kurz währt der Eindruck, die befrackten Künstler würden sich mit etwas zurückhaltender Verballhornung klassischer Stücke begnügen. Die Herren gehen gleich in die Vollen und glänzen neben beeindruckendem musikalischen Vortrag mit Unterhaltungsprogramm von Slapstick über Artistik, Clownerie oder mit ihren selbst gebauten Maschinen. Da ist der multitalentierte „Scheinflügel“, der immer wieder für Um- und Anbauten herhalten darf und im Laufe des Konzerts fast alle Positionen einnimmt. Auch als Rutsche oder Wippenbasis. Dabei ist fast alles zu sehen von Blödsinns-Kapriolen à la Laurel & Hardy, bis hin zum Zauberkunststück. Die beiden Künstler sind auf, unter oder neben dem Flügel zu finden. Mit vollem Körper- und Instrumenteneinsatz beeindrucken und bezaubern sie auch das Tettnanger Publikum.

Tiny van den Eijnden (Stenzel) und Wilbert Kivits sind nicht nur vielseitig, sondern auch wirkliche Könner. Kivit ist eigentlich Jazzpianist, zeigt aber auch beste klassische Talente. Stenzel hat eine hoch belastbare und ausdrucksstarke Tenorstimme, die er virtuos einsetzt – und so ergänzen sie sich in fast jeder Bühnen- und Stimmlage. Zuweilen playback-verstärkt durch einen selbst gebastelten Homunkulus als Caruso-Darsteller oder durch mechanische Überraschungen, wie den selbst konstruierten, eigenständig sich auffaltenden Notenständer mit kybernetischer Fahrfunktion. Bei allem Einsatz von Clownerie, Slapstick, Technik und Akrobatik kommt die klassische Musik dabei nicht zur kurz. „Die Spielereien machen viel Arbeit – aber auch viel Spaß“, sagte Stenzel und zeigte auf einen zerbröselten Kescherarm, der beim Interpretieren der Oper Don Quichotte die Plüsch-Ungeheuer-Mühle fangen sollte. „Mal reinschauen?“, fragt Heldentenor Stenzel beim Pressegespräch – und zeigt stolz das Innenleben des „Flügels“. Der entpuppt sich als leichtgewichtiges, aber stabiles High-Tech-Hybridinstrument mit zwei Instrumenten, E-Piano und -Orgel, die in jeder Lage gespielt werden können. Außerdem sind verschiedene Stütz- , Montage- und Anbauteile vorgesehen, die die Multitalente aus Holland auf der Bühne auch nützen. Offensichtlich Freude haben die Künstler an der Persiflage und dem Umbau von klassischen Arien und Opernmelodien. Dazugehört der falsche Text zum falschen Lied („ist doch von Verdi“) ebenso, wie Versuche, den Geschwindigkeitsrekord bei Gesang und Klavierspiel zu brechen, bis der Haaransatz qualmt.

Das Publikum lässt sich so von allerlei Aktionen und Arien mit Überraschungen unterhalten. Das Repertoire geht von „Figaros Hochzeit“ bis zum „Zigeunerbaron“, von Verdis „Questa o Quella“ aus Rigoletto oder „Libiamo“ aus La Traviata. Strauss’ „Schöne blaue Donau“ muss ebenso herhalten, wie „O Sole Mio“, interpretiert von Caruso, oder Mozarts „Türkischer Marsch“, Puccinis „Nessun dorma“ oder Denzas „Funiculi Funicula“. Zum Schluss darf das Publikum „Va’ pensiero“ selbst mitsingen und bekommt dafür den Stenzelschen Kommentar: „Doch, sehr modern.“

Ein Abend mit höchstem Unterhaltungswert geht so ununterbrochen bis zum Schluss – und hört selbst dann nicht auf. Als nach gefühlt fünf Zugaben der Beifall nicht enden will, drückt Stenzel einem Gast aus dem Publikum in der ersten Reihe das Notenbuch in die Hand – und sagt im Davonschleichen: „Sie machen jetzt bitte einfach weiter, das Publikum ist aufgewärmt.“