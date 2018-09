Der Prüfzug kommt

Eine kostenlose Sicherheitsaktion für Autofahrer in Tettnang bietet der ADAC am 17. und 18. September auf dem Parkplatz am Freibad. Das mit digitaler Technik ausgestattete Mobil ermöglicht genaue Checks der Bremsen, Bremsflüssigkeit, Stoßdämpfer sowie Batterie. Ziel ist es, Probleme frühzeitig zu erkennen, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten sowie Folgeschäden am Fahrzeug zu vermeiden. Auch Nicht-Mitglieder können eine Prüfung durchführen lassen.