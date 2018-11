Der neue Radweg bei Tannau nimmt Form an

Die Baustelle für den neuen Radweg entlang der L 333 zwischen Tannau und der Abzweigung bei Baldensweiler ist nicht zu übersehen. Seit zwei Wochen bauen Arbeiter der Firma Strabag im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen an dem 1,6 Kilometer langen Stück, das bis Mai 2019 bis nach Dietmannsweiler führen soll.

Das Baureferat Süd des Regierungspräsidiums plant die Maßnahme in Ravensburg. Der Radwegbau sei relativ unspektakulär, heißt es von dort. Doch ein paar spannende Informationen gibt es dann doch. So überquert die neue Route direkt hinter dem Ortsausgang von Tannau den Flockenbach. Dafür haben die Planer eine sieben Meter lange und drei Meter breite Brücke aus Stahlbeton konzipiert, die vor Ort errichtet wird. Es wäre zwar auch möglich gewesen, die Überdeckung der L 333 fortzuführen, doch das habe man verworfen heißt es. Das liege an ökologischen Gründen, wie dem Lichteinfall oder dem Wasserdurchfluss, heißt es. Das bereits 20 Meter lange Rohr habe man nicht einfach verlängern wollen. Weiter in Richtung Neukirch, an der Abzweigung zu Baldensweiler führt der Radweg parallel zur L 333. Der Radweg hätte auch auf der anderen Seite verlaufen können, doch die Planer des RP haben sich für den Bau an der L 333 auf einem sogenannten Damm entschieden. Allein für dieses 300 Meter lange Stück wurden 2000 Kubikmeter Erdreich aufgeschüttet.

Über den Flockenbach soll eine sieben Meter lange und drei Meter breite Stahlbetonbrücke führen. Das bestehende Wasserrohr weiterzuführen, sei aus ökologischen Gründen abgelehnt worden, heißt es. (Foto: Thilo Bergmann)

Später einmal soll der Radweg in Tannau beginnen, dort allerdings noch als aufgemalter und 1,50 Meter breiter Streifen auf der Fahrbahn. An der Kreuzung nach Laimnau beginnt dann der neue Radweg, der bei Baldensweiler an der K 7709 nach Süden in Richtung Wiesertsweiler abbiegt, und bis zur Einmündung der Gemeindestraße nach Dietmannsweiler führt. Diese Gemeindestraße hat derzeit noch unbefestigte Stellen und erhält mit den Bauarbeiten eine durchgehende Asphaltdecke. Im kommenden Jahr sollen nach Auskunft des Regierungspräsidiums die Arbeiten für das zweite Teilstück beginnen, das etwa 800 Meter von Dietmannsweiler nach Elmenau führt und an einen bestehenden Radweg in Richtung Neukirch anschließt. Ein Fahrbahnteiler soll außerdem für mehr Sicherheit sorgen. Die Arbeiten liegen derzeit im Zeitplan. Die Fahrbahnbreite in Tannau soll für die Bauarbeiten abschnittsweise eingeengt werden, dann wird eine Ampel den Verkehr halbseitig regeln, weitere Behinderungen erwartet das RP bislang keine.

700 000 Euro sollen die Baukosten betragen, die das Land bezahlt. 35 000 Euro übernimmt die Stadt Tettnang. Weil für den Radweg Oberfläche versiegelt wird, muss das RP eine andere Fläche aufwerten. Für diese Ausgleichsmaßnahme werden neun Obstbäume an dem neuen Radweg gepflanzt. Außerdem wertet das RP ein Grundstück der Gemeinde Neukirch auf, in dem es auf 2500 Quadratmetern Feldhecken pflanzen lässt.