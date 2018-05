Der nächste Dreier soll her

Englische Woche nicht nur bei den Amateurfußballligen der Männer, sondern auch in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg. Hier empfängt der TSV Tettnang am Donnerstag, 10. Mai, die VfL Sindelfingen Ladies II. Los geht es um 14 Uhr auf dem Sportplatz im Ried.

Erst am vergangenen Samstag hatten die Tettnangerinnen ihr Heimspiel gegen Viernheim absolviert und mit 2:0 die Oberhand behalten. Obwohl die Begegnung in der zweiten Halbzeit eher vor sich hinplätscherte, sah TSV-Coach Alexander Haag eine insgesamt starke Vorstellung seiner Mannschaft.

Daran wolle man – im zweiten von insgesamt drei Heimspielen binnen neun Tagen – auch gegen Sindelfingen anknüpfen, so Haag. Als derzeitiger Tabellensiebter mit 24 Punkten hat sein Team neun Zähler Vorsprung auf den Zehntplatzierten aus dem Großraum Stuttgart.

Allerdings weiß man nicht, in welcher Formation der Gegner in Tettnang auflaufen wird. Womöglich könnte die eine oder andere Spielerin aus der Bundesligamannschaft an den Start gehen. In der Hinrunde Mitte September endete das Aufeinandertreffen zwischen Sindelfingen und Tettnang torlos. Der TSV braucht die Punkte dringend, um so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben.