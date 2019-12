Der Musikverein Laimnau lädt zum Weihnachtskonzert ein

Am ersten Weihnachtsfeiertag lädt der Musikverein Laimnau ab 20 Uhr zum traditionellen Weihnachtskonzert in die Argentalhalle Laimnau ein. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Eva Weiß wird zunächst den Konzertabend eröffnen. Anschließend präsentiert die Musikkapelle Laimnau mit Dirigent Simon Heimpel ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm. Außerdem wird im Rahmen der Heimattage Argental und des somit 1250-jährigen Jubiläums der Ortschaften Apflau, Laimnau und Oberdorf nochmals das Thema „Heimat“ aufgegriffen, teilt der Musikverein in einer Pressemitteilung mit. Foto: Gerhard Litz