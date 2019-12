Der Musikverein Hiltensweiler spielt beim Adventskonzert groß auf

Eine volle Argentalhalle, gut gelaunte Musiker sowie Helfer, Adventsdekoration – das alles bedeutet: Adventskonzert des Musikvereins Hiltenweiler.

Zunächst erfolgte ein imposanter Einstieg in den unterhaltsamen, musikalisch weniger adventlichen Konzertabend mit der Jugendkapelle Hiltensweiler. Unter Leitung von Lucas Zodel startete die Jugend mexikanisch-konzertant mit „La Vida Mexicana“ von Luigi di Ghisallo. Dann trug das Jugendensemble eine Homage an Filmmusik „John Williams Trilogy“ von John Moss, mit Musikstücken aus „Jurassic Park“, „Schindlers Liste“ und dem „Raiders March“ aus „Indiana Jones“ vor – fast wie die Großen.

Nach dieser Vorlage startete die Musikkapelle Hiltensweiler unter Michael Taube ein Feuerwerk an orchestralen und symphonischen Stücken, beschrieben und moderiert von Alexandra Strauß. Besonders mitreißend gelang das, wenn es ans Fortissimo ging, aber auch mit sorgfältig gespielten Pianostellen oder vielschichtigen Tempi – und mit viel Energie geführt von Dirigent Taube.

Eines der mächtigen Stück ist „Arrows“ von Samuel R. Hazo, hier waren nicht nur besonders die Percussionisten gefordert, sondern auch die anderen Register. Gleiches gilt für das dramatische „Col Di Lana“ von Lukas Gasser, einer musikalischen Beschreibung des Gipfelkampfes samt –sprengung im ersten Weltkrieg. Viel Präzision und Klangvolumen zwischen Filmorchester und Big-Band zeigten die Musiker. Mit einem Medley aus besten Funk-Jazz-Zeiten setze das Ensemble in Sachen Big-Band-Sound noch mal eins drauf. Es ist ihnen gelungen, mit dem Titel „Sax, Wind and Funk“ Sounds und Rhythmus von „Blood, Sweat and Tears“, „Earth, Wind and Fire“ oder „Weather Report“ auf die Argentalhallenbühne zu bringen. Für Michael Taube war das Konzert wie eine erfolgreiche Zwischenbilanz aus 15 Jahren als Dirigent der Hiltensweiler Musiker. Taube hat den Musikverein wohl auch auf das passende Übungs-Hoch gebracht, denn sowohl bei der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jens Baier, wie auch bei Reden des Ortsvorstehers Peter Bentele oder des Vizepräsidenten des Bodensee-Blasmusikverbandes, Manfred Ehrle, deuteten die Redner aufs Jubiläumsjahr 2020 hin. Etwas traditioneller ging es beim Adventskonzert mit dem Konzertmarsch „Omnia In Frame“ weiter. Dann folgten monumental und dramatisch vorgetragen die Stücke „Hindenburg“ und „Throne Of The North“. Joe Pinkls „The Story“ mit Daniel Nuber als Solist am Horn brachte als glänzender Schlusspunkt schließlich lautstarke Begeisterung ins Publikum. Die Adventsgäste bekamen zwei Zugaben „The Book Of Love“ und „Guten Abend – Gute Nacht“.