Der Kulturherbst in Tettnang wird heiß

Musikalisch, unterhaltsam, informativ: Herbst und Winter haben in Tettnang durch die kulturelle Brille betrachtet einiges zu bieten. Die SZ hat gemeinsam mit Johannes Schneiderhan, dem Leiter von Spectrum Kultur, in Auszügen ein Blick auf das neue Programm geworfen.

Die Ausstellung „Beispielhaftes Bauen im Bodenseekreis“ ist ab 19. September im Rathaus zu sehen. Die Wanderausstellung, die bereits in Markdorf und Kressbronn zu sehen war und mit der Architektenkammer Baden-Württemberg auf die Beine gestellt wurde, zeigt 24 ausgezeichnete Arbeiten mit den jeweiligen Begründungen der Jury. Unter den Exponaten befinden sich auch Bilder der prämierten Argentalhalle Laimnau und des privaten Wohnhauses der Familie Amann am Gebhardsberg in Tettnang.

„Von einem der auszog, das Gruseln zu lernen“ bildet am 28. September den Start in die Literaturreihe. Eine von insgesamt drei Literaturveranstaltungen im Herbstprogramm von Spectrum Kultur, das vom Spectrum-Team erstellt wurde – zum Grimm-Jahr ein Märchenabend mit Marjam Azemoun, die rezitieren wird, und Simone Häusler an der Harfe.

Die Killerpilze rocken am 11. Oktober (wie berichtet) im Flieger. Und das, „obwohl sonst nur größere Locations bespielt werden“, sagt Johannes Schneiderhan. 120 Karten gibt’s, wer welche will, sollte sich sputen.

„Art Apartment" ist eine Ausstellung von Siegi Treuter in der städtischen Galerie im Schlosspark überschrieben, die ab 13. Oktober zu bestaunen ist.

Der Zauberlehrling kommt am 16. Oktober in einer clownesken Fassung des Theaters „Mika und Rino“ auf die Bühne des KITT.

Zum 200. Geburtstag von Georg Büchner werden Schauspielerin Luise Wunderlich und Perkussionist Bernd Settelmeyer am 22. Oktober in der Stadtbücherei den zweiten Literaturabend inszenieren.

Der Romancier Joseph Roth steht im Mittelpunkt des 6. Novembers. Markus Schweizer und Bobbi Fischer wandeln auf den Spuren des „Starreporters der 20er Jahre“.

Die Internationalen Schlosskonzerte starten am 10. November mit dem Mandelring Quartett im Rittersaal, ehe am 13. November Theater mit dem Stück „Diener zweier Herren“ ansteht.

Jazzig wird es am 15. November mit dem Wolfgang Lackerschmid Trio im Neuen Schloss; die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben führt am 17. November unter der Leitung von Georg Grass Louis Spohrs „Die letzten Dinge“ in der St. Gallus-Kirche auf.