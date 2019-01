Der Kreis sucht Tagesmütter

Das Landratsamt Bodenseekreis sucht Tagesmütter und Tagesväter, die Kinder in der eigenen Familie betreuen oder vereinzelt auch zu den Familien nach Hause gehen.

Wer sich vorstellen kann, Kinder anderer Familien stundenweise zu betreuen, dafür über Zeit, Geduld und ausreichend kindgerechte Räume verfügt, kann sich gerne zum nächsten Vorbereitungskurs für Tageseltern anmelden. Dieser beginnt am Freitag, 8. Februar, im Familientreff Tettnang im Haus Josefine Kramer, Wilhelmstraße 6 und umfasst sechs Termine, drei davon freitags von 18 bis 21.15 Uhr und drei samstags von 9 bis 14 Uhr. Die Qualifizierung wird in Kooperation mit der VHS Bodenseekreis durchgeführt.

Interessierte, die am Vorbereitungskurs teilnehmen möchten, müssen dafür zunächst vom Jugendamt auf Eignung überprüft werden. Ansprechpartner hierfür sind die lokalen Vermittlungsstellen, die allen Eltern und Tageseltern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Qualifizierung von Tageseltern in Baden-Württemberg ist verbindlich geregelt, Inhalt und Umfang von Unterrichtseinheiten und Fortbildungen sind festgelegt. Zur Qualifizierung sind zwei Kurse zu absolvieren: ein Vorbereitungskurs und im Anschluss daran ein Qualifizierungskurs. Der Vorbereitungskurs mit 30 Unterrichtseinheiten führt in die Kindertagespflege ein und ist vor der Aufnahme des ersten Tageskindes zu absolvieren. Neben rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen der Kindertagespflege wird hier auch die Zusammenarbeit mit den Eltern der betreuten Kinder thematisiert.