Der kleine Reyan lebt mit schweren Einschränkungen - wer kann unterstützen?

Dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmt, merkte seine Mama Naila, als Reyan fünf Monate alt war. Der Kleine ballte die Hände zu Fäusten, die sich kaum lösen ließen. Er hielt den Kopf noch nicht selbst. Er reagierte einfach nicht altersgemäß auf seine Umwelt. „Da klingelten bei mir die Alarmglocken“, erzählt Naila Ahmad. Die Kinderärztin schickte sie und Reyan nach einem ersten Ultraschall sofort in die Klinik.

„Nach einem MRT des Kopfes und einigen Untersuchungen war klar: Reyan hat eine Balkenagenesie“, erinnert sich seine Mama an die Zeit vor zwei Jahren.

Nun erzählt sie ihre Geschichte, weil sich die Familie an den familienunterstützenden Dienst der Stiftung Liebenau gewandt hat und jemanden sucht, der regelmäßig stundenweise kommt – damit Mama Naila sich mehr um Reyans sieben Jahre alten Bruder Zoyan kümmern kann. Und damit auch sie selbst ein wenig durchschnaufen kann.

Reyan ist jetzt zweieinhalb. Den Besuch lächelt er aus großen, braunen Augen an. „Er ist wirklich ein Strahlemann, ruhig und ausgeglichen“, sagt Naila Ahmad über ihren Sohn. Sie sitzt mit ihm auf einer Matte, Reyan beschäftigt sich mit einem Spieltrainer. Er mag alles, was rasselt und Geräusche macht. Dann und wann himmelt er seine Mama an, dann dreht er die Augen wieder weg.

Neue Fortschritte: Gegenstände fixieren, den Kopf selbst halten

„Seit drei Monaten hat er unglaubliche Fortschritte gemacht, darüber bin ich so glücklich“, erzählt Naila Ahmad. Inzwischen kann der Junge Gegenstände fixieren, den Kopf selbst halten. Bei einer Balkenagenesie, erklärt Reyans Mama, fehlt die sogenannte Brücke zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte.

Die Folgen sind je nach Fall unterschiedlich schwer ausgeprägte Entwicklungsverzögerungen und körperliche und geistige Einschränkungen. Reyan spricht nicht und sitzt nicht frei. Aber wenn er bei seiner Mama auf dem Schoß ist, kann er sich alleine halten – und natürlich kommuniziert er, wenngleich eben nicht über Sprache.

Ich mache gerne Quatsch mit ihm. Zoyan Ahmad

Zur Familie gehören noch Papa Umair und dessen Eltern, die ebenfalls in der Wohnung in der Tettnanger Innenstadt leben. „Sie lieben die Kinder“, sagt die junge Frau über die Schwiegereltern. Besonders Großvater Idrees und Reyan haben eine sehr enge Beziehung. Bei der Pflege des Jungen helfen alle mit. Und die ist anstrengend, denn Reyan wird immer größer und schwerer.

Während des Gesprächs meldet sich immer wieder Naila Ahmads Handy. Allein das Management von Reyans Terminen bei Ärzten und Therapeuten nimmt einige Zeit in Anspruch. Reyan bekommt Logo-, Ergo- und Physiotherapie.

Zusätzlich macht seine Mama daheim Übungen mit ihm, bewegt ihn – er darf sich nicht wundliegen. „Ich mache gerne Quatsch mit ihm“, erklärt Bruder Zoyan. Er geht nun in die Schule, und auch er braucht Aufmerksamkeit und jemanden, der mit ihm spielt – genau wie alle anderen Siebenjährigen.

Von beruflichen Träumen verabschiedet

Vor allem tagsüber ist Mama Naila pausenlos auf den Beinen. Sie hatte berufliche Träume, studierte Rechtswissenschaften und wollte sich später im öffentlichen Bereich für Kinder und Jugendliche einsetzen, erzählt die 35-Jährige. Auch insofern war es für sie zunächst eine Herausforderung, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass einer ihrer beiden Jungs nicht gesund ist, sie intensiv braucht und sich nie wie ein gesundes Kind entwickeln wird.

„Als Mutter tut es mir weh, wenn ich mit ihm auf dem Spielplatz bin und sehe, dass er nicht mit den anderen Kindern spielen kann“, erzählt sie. „Geduld zu lernen, war eine harte Lektion für mich“, erinnert sie sich an die erste Zeit. Etwas anzunehmen, was sie nicht ändern kann, was nicht perfekt ist. Inzwischen kommt sie mit der Situation zurecht: „Ich habe unheimlich viel gelernt, und das hat mich auch stark gemacht.“

Die stundenweisen Einsätze sind für Familien mit einem Kind mit Behinderung eine wichtige und wertvolle Entlastung. Bärbel Ströbele

Denn stark sein muss Naila Ahmad: Nicht nur für ihren Kleinen, sondern für die ganze Familie und letztlich auch für sich. Zuletzt hatte sie arge Rückenschmerzen, Reyan wiegt immerhin schon elf Kilo. Nun würde sich Familie Ahmad freuen, wenn über den Familienunterstützenden Dienst (FUD) der Liebenau Teilhabe Entlastung in die Familie kommen kann.

Dazu sucht FUD-Koordinatorin Bärbel Ströbele eine ehrenamtliche Helferin oder einen Helfer, die oder der bei Ahmads unterstützen kann: „Die stundenweisen Einsätze der Ehrenamtlichen sind für Familien mit einem Kind mit Behinderung eine wichtige und wertvolle Entlastung im fordernden und oft auch belastenden Alltag“, so Bärbel Ströbele.

Einfach mal auf den Spielplatz

Gesucht wird eine zuverlässige, engagierte Person zur stundenweisen Betreuung oder für Freizeitaktivitäten. Über den FUD gibt es für einen Ehrenamtlichen eine Schulung und eine Aufwandsentschädigung. Ein Ehrenamtlicher ist versichert und wird von erfahrenen Fachkräften begleitet. Auch für junge Erwachsene, die an eine Ausbildung im sozialen Umfeld denken, ist dieses Engagement sehr gut geeignet.

Jeder in der Familie macht das Beste daraus. Naila Ahmad

Reyans Mama wäre glücklich, wenn sie ein wenig von ihrer herausfordernden Aufgabe entlastet werden kann. Naila Ahmad sagt, ihr Leben sei schwieriger geworden. „Aber das wichtigste ist, dass ich weiß, wie ich Reyan helfen kann. Und jeder in der Familie macht das Beste daraus. So sind wir eingestellt.“