Der Kinderball in der Tüte

Spätestens am Gumpigen Donnerstag steht der Kindergarten St. Josef in Hiltensweiler normalerweise Kopf. An diesem Tag besuchen die Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen einige Betriebe in Hiltensweiler und testen die Belegschaft auf Herz und Nieren.

Unterstützung bekommt der Kindergarten hierbei jedes Jahr von den Rebweibern aus Betznau, den Argental Wickingern, dem Gorillaclub Russenried und den Kreuzrittern Argental. Besteht der Betrieb den närrischen Test, bekommt er für ein Jahr die Auszeichnung zum „Kindergartenfreundlicher Betrieb“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Seit einigen Jahren bringen wir so die Fasnet ins ganze Dorf, aber durch Corona ist nun natürlich alles anders“, schildern Andrea Wölfle und Michaela Bentele, das Leitungsteam des Kindergartens, in einem Eigenbericht. Normalerweise. Im Coronajahr ist das natürlich anders.

Im Kindergarten gab es in den einzelnen Notgruppen eine Fasnetsfeier. Die Notgruppen seien auch mit gut der Hälfte der Kinder belegt, „aber die Kinder die Zuhause sind, sollen natürlich auch nicht leer ausgehen“, heißt es weiter. Aus diesem Grund verteilten die Beiden am Gumpigen Donnerstag an alle Krippen- und Kindergartenkinder einen „Fasnetsball für Zuhause“ in Form von einer prall gefüllten Tüte in der die Kinder alles für eine gute Party finden konnten. Auch die Betriebe gingen nicht leer aus. Zwar kamen nur die beiden Leitungen vorbei, jedoch mit einer kleinen Überraschung für die Mitarbeiter und einer Sonderzertifizierung.