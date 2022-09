Der Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr spielt ein Konzert in Laimnau

Das Konzert findet am 12. Oktober in der Argentalhalle Laimnau statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 10 Euro sowie an der Abendkasse 12 Euro. Erhältlich sind sie im Vorverkauf bei der Bäckerei Straub in Laimnau, bei der Volksbank Tettnang in den Filialen in Tettnang und in Laimnau, bei der Tourist Information Tettnang sowie im Dorfladen Hiltensweiler zu folgenden Zeiten: am 24. September und am 1. Oktober jeweils von 7 bis 11 Uhr. Außerdem online unter

oder per E-Mail an