Der Ex-„Klostertaler“ Markus Wolfahrt kommt nach Laimnau

Für alle Freunde der volkstümlichen Musik gibt es am Freitag, 16. Dezember, um 20 Uhr ein Konzert der besonderen Art: Der Ex-„Klostertaler“ Markus Wolfahrt kommt mit seiner aktuellen Tour „Alpynia-Weihnacht“ in die Kirche St. Peter und Paul nach Laimnau.

Seit rund zehn Jahren ist der ehemalige Bandleader und Frontmann der „Klostertaler“ als Solokünstler in Österreich, Deutschland und der Schweiz unterwegs und dabei sehr erfolgreich. Zahlreiche Auftritte bei Rundfunk- und Fernsehanstalten begleiteten in dieser Zeit den Sieger beim „Grand Prix der Volksmusik“ seinen aufstrebenden Weg zum Volksmusik-Star.

Bei der aktuellen Weihnachts-Tournee zeigt sich der Künstler von seiner besinnlichen Seite und entführt die Zuhörer mit Gesang und seinem Flügelhorn „Alpynia“ in berührende Klangbilder. Selbstverständlich hat er auch bekannte Weihnachtslieder wie „Feliz Navidad“, „Es wird scho glei dumpa“ oder auch den „Andachtsjodler“ im Gepäck. Dazwischen gibt es Weihnachtsgeschichten und kleine Anekdoten, die in die besinnliche Zeit passen.

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro bei der Bäckerei Straub in Laimnau, bei „Heines Getränkestadl“ in Vorderreute, bei Lebensmittel Hornstein in Kau, dem Musikhaus Lange in Ravensburg oder bei Hubert Enzenmüller per WhatsApp an 0171 / 654 40 00 oder unter E-Mail hubert.enzenmueller@t-online.de.