Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln“ oder „Rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln“ – eine der beiden Redensarten schon mal gehört? Tettnanger Seniorinnen und Senioren erzählten sich letzten Dienstag am Seniorenstammtisch Geschichten rund um die Kartoffel. Die Herbstferien hießen früher Kartoffelferien, erinnern sich einige. Mädels und Buben freuten sich damals über 30 Pfennig am Tag, für das Ernten der Tüffel, der Erdapfel, der Herdapfel, der Bodenbirne, der Knolle. Diese zahlreichen Regionalnamen der Kartoffel lernten die Zuhörer:innen durch den Referenten Jost Wünsche kennen. Spannend beschrieb er die Herkunft der Kartoffel und mit vielen Bildern veranschaulichte er die Kulturgeschichte der Kartoffel. Die Reise führte aus dem südamerikanischen, karibischen und kanarischen Raum auf die britischen Inseln bis nach Spanien, den Niederlanden, Italien und Preußen. Friedrich II. erließ den ersten von 15 „Kartoffelbefehlen“ 1746, um die Hungersnot in Pommern zu mildern. Die Teilnehmer waren sich einig, früher war das Feuer mit Kartoffelkraut nach der Ernte einfach gemütlich. Es qualmte nur so vor sich hin.