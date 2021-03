Der CDU-Vorstand stellt sich auf dem Markt in Tettnang den Fragen der Bürger

CDU-Vorstandsmitglieder haben am Marktstand über Krisen, finanziell schwierige Jahre und deren mögliche Lösungen informiert. „Fangen wir an mit der Bildung“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Frage lautet: Warum wird über das Aussehen von Politikerinnen immer noch mehr geredet als über deren nachgewiesene Kompetenz?“ Solange wird es den Weltfrauentag geben müssen, heißt es in der Mitteilung. Die CDU wolle, dass für privat genutzte Wohnungen die Bürger einmalig von der Grunderwerbsteuer entlastet werden und werde sich auf Bundesebene für eine Novellierung der Steuer einsetzen. Auch dafür, dass die Schuldenbremse erhalten bleibt, setzt sich die Partei ein. Das bedeute nachhaltiges Handeln und sei wichtig aus Respekt gegenüber allen Generationen. Der Landtagskandidat und CDU-Landtagsabgeordnete August Schuler meint zur anstehenden Wahl am Sonntag: „Schauen Sie genau hin, was so alles erzählt wird. Die Landes-CDU hat als Juniorpartner auch nicht alles richtig gemacht, aber vieles erreichen können und geliefert.“