Der Bodenseeraum als Zufluchtsort

25 Gäste und Mitglieder des Förderkreises Heimatkunde Tettnang haben gleich zwei Ausstellungen im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen besucht. Das berichtet der Förderkreis in einem Schreiben.

Im Mittelpunkt der Ausstellung „ Aufbruch ins Unbekannte – Die klassische Moderne am Bodensee“ standen 100 Meisterwerke der Klassischen Moderne aus dem Museumsbestand, unterteilt in verschiedene Bereiche wie Portraits, Landschaften oder religiöse Themen. Renate Wirths führte die Gruppe von Bild zu Bild und erläuterte im Gespräch mit der Gruppe die unterschiedliche Gestaltung der Themen und ihre Einordnung in Impressionismus, Expressionismus und abstrakte Kunst. In der Nazi-Zeit widersprachen diese Stilrichtungen dem Kunstbegriff der NS-Ideologie. Die Werke galten als Entartete Kunst. Für die Künstler wie Maria Casper-Filser, Otto Dix, Erich Heckel, Hans Purrmann war es daher äußerst schwierig und gefährlich geworden, sich den Verfolgungen, denen sie ausgesetzt waren, zu entziehen. Für sie wurde der Bodenseeraum zum Zufluchtsort, heißt es im Bericht weiter.

Die zweite Ausstellung „Eigentum verpflichtet“ entstand anlässlich des 20. Jahrestags der am 3. Dezember 1998 von 44 Staaten getroffenen Vereinbarung, der sogenannten Washingtoner Erklärung. In dieser wurde vereinbart, dass die Herkunft und Erwerbsquelle der in der Zeit des Nationalsozialismus beschlagnahmten Kunstwerke aus jüdischem Besitz nachgewiesen werden soll. Das Zeppelin-Museum setzt sich in dieser Ausstellung, eine der ersten dieser Art, kritisch mit der eigenen Vergangenheit seiner Kunstsammlung auseinander. Sichtbar wird in der Ausstellung das dichte Netzwerk von Kunsthändlern und die Strukturen des Kunstmarkts am Bodensee in der Zeit nach 1950.