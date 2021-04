Der Biber fühlt sich wohl in den Gewässern Oberschwabens

Ab der zweiten Woche nach den Osterferien wird es an den Schulen in Baden-Württemberg eine Testpflicht auf das Coronavirus geben. Nach Plänen der Landesregierung sollen die Tests nicht für alle Kinder zwingend an den Schulen durchgeführt werden.

Das geht aus der Kabinettsvorlage zur Änderung der Teststrategie im Land hervor, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt und die die Landesregierung am Gründonnerstag beschlossen hat. Demnach sollen Grundschüler und Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung, die an ...