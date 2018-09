Mehr als 40 Interessierte, darunter 32 eingetragene Gründungsmitglieder, sind am Mittwoch in den Mehrzweckraum der Halle in Obereisenbach zur Gründungsversammlung des Bürgerbus Tettnang gekommen. Hubertus von Dewitz und der designierte Vorsitzende Peter Bentele eröffneten die Versammlung. Bentele gab außerdem einen Überblick über die Entwicklung hin zum Bürgerbus.

Im vorigen Jahr habe der Stadtrat nach der Reduktion des Stadtbusses auf zwei Busse und als Reaktion auf steigenden Bedarf im Umland beschlossen, das Projekt zu entwickeln. Im November taten sich in Obereisenbach der Arbeitskreis mit den Beratern Ingo Kitzmann und Willi König sowie zahlreichen engagierten Bürgern zusammen.

Nach Bedarfserhebung und Sichtung anderer Bürgerbus-Modelle habe man sich an die Entwicklung des „Tettnanger Modells“ gemacht. Anders als ein rein soziales oder rein ÖPNV-orientiertes Modell soll in Tettnang eine Zusammenführung der sozialen Aspekte plus Einbindung der Fahrten nach dem Personenbeförderungsgesetz erfolgen. Deswegen sei der Verein auch nicht selbst gemeinnützig. Bentele schloss mit den Worten: „Nun sind wir so weit!“

Versammlungsleiter Bruno Walter schritt zur Abstimmung über die Satzung, die von Bentele vorgelesen wurde. Darin enthalten ist auch eine geänderte Präambel, die noch einmal ausdrücklich auf den Bedarf der umliegenden Ortschaften eingeht, an die Kernstadt angebunden zu werden sowie zu einem flexiblen ÖPNV-Angebot für den ländlichen Raum. Erreicht werden soll damit die Mobilität der Bürger unter sozialen Gesichtspunkten ebenso wie eine Ergänzung des öffentlichen Linienverkehrs.

Weitere Satzungsinhalte waren Voraussetzungen für die ehrenamtlichen Fahrer, die ohne Altersbegrenzung eine Gesundheitsprüfung und ein Führungszeugnis vorlegen müssen. Die Satzung wurde einstimmig verabschiedet. Ebenfalls ohne Gegenstimmen wurde der Vorschlag angenommen, den Mitgliedsbeitrag auf 15 Euro pro Jahr festzulegen.

Wahl ohne Gegenstimmen

Die anschließenden Wahlen des geschäftsführenden und des erweiterten Vorstandes fielen ebenfalls ohne Gegenstimmen aus. Als erster Vorsitzender wurde Peter Bentele, als erster Stellvertreter Hubertus von Dewitz, als zweite Stellvertreterin Sylvia Zwisler, als Schatzmeister Emil Frei und als Schriftführer Jörg Ahrend (in Abwesenheit) gewählt. Drei von fünf möglichen Beisitzern wurden Claus Reutter für Disposition, Heinrich Spinnenhirn für Fahrer und Siegfried Weber für Fahrzeug und Technik. In Abwesenheit als Kassenprüfer gewählt wurden Jutta Kohler und Manfred Straub.

Zum Abschluss betonte Bruno Walter die Unterstützung für das ehrenamtliche Engagement der Bürgerschaft: „Die Unterstützung der Stadt Tettnang für den Bürgerbus ist sicher, jetzt und in Zukunft!“ Auf Nachfrage kündigten der Bürgermeister und der frisch gewählte Vorstand an, es werde noch eine Kooperations- und Ausführungsvereinbarung zwischen Verein und Stadt geben, nach Eintragung ins Vereinsregister und Anmeldung beim Finanzamt.

Bevor die Gründungssektkorken knallten, dankte der frisch gewählte Vorsitzende Bentele nochmals allen, die sich in der Gründungsphase eingebracht haben.