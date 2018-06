Der Aufstieg ins Oberhaus bleibt verwehrt

Die B-Fußballjuniorinnen des TSV Tettnang sind in der ablaufenden Saison 2017/18 Meister in der Oberliga Baden-Württemberg geworden, danach jedoch knapp an der Relegation zur Bundesliga gescheitert (wir berichteten). Trotz der verpassten Sensation können Spielerinnen und Verantwortliche beim TSV auf eine sehr erfolgreiche Saison blicken. Und was noch mehr wert ist: Die sportliche Entwicklung über die vergangenen Jahre hinweg verlief positiv. Auch die Aussichten auf die kommende Spielzeit sind prächtig.

Nach der Bundesligasaison 2013/2014 ging es für die U17-Spielerinnen des TSV Tettnang ernüchtert wieder zurück in die Oberliga. „Von vorne anfangen“ lautete das Motto – auch mit neuen Spielerinnen und neuem Trainer. Unter Peter Riedlinger erreichte die TSV-Elf in der Folgesaison 2014/15 einen sechsten Platz, im Jahr darauf den fünften Rang in der Tabelle.

Die Strukturen beim TSV wuchsen parallel mit: Ein Förderkader wurde eingerichtet, zunehmend verzahnt wurden der Mädchen- mit dem Aktivenbereich der ersten und zweiten Frauenmannschaft. Immer wieder konnte man junge Nachwuchstalente im Alter von 17 Jahren im Frauen-Oberligateam des TSV beobachten. „Früh an das Leistungsniveau heranführen“, lautet hier der Ansatz des TSV. In der Saison 2016/17 schlossen die Tettnangerinnen auf dem dritten Platz ab. Ein Achtungserfolg, dem ein Trainerwechsel folgte: Auf Riedlinger, der nach drei Spielzeiten den TSV verließ, folgte das Trainerduo Karin Rasch-Boos/Mona Blank zum Saisonstart 2017/18.

Schon vor dem Start in diese Spielrunde war klar: Das Potenzial für eine erfolgreiche Saison war vorhanden, schließlich waren die jüngeren Jahrgänge seit rund zwei Jahren gemeinsam in einem Team und hatten Zeit, sich in der Liga zurechtzufinden. „Das war ein großer Vorteil, dadurch konnte eine sehr homogene Mannschaft entstehen“, berichtet Rasch-Boos. „Mit dem Punktgewinn gegen den SC Sand am ersten Spieltag wurde mir klar, dass wir dieses Jahr auch vorne mitspielen können, da Sand zu den Favoriten zählte.“

Die ersten acht Spieltage blieb der TSV tatsächlich ungeschlagen und wurde zur Winterpause Herbstmeister. Auch die zweite Saisonhälfte dominierte der TSV die Liga. Dennoch machte die 2:3-Niederlage gegen Löchgau am vorletzten Spieltag der Oberligasaison den letzten zu einem echten Endspiel gegen Verfolger Frommern. Mit Glück und dem entscheidenden Treffer durch Lotta von Dewitz sicherte sich der TSV den Meistertitel. „Wir hatten den Vorteil, zu Hause zu spielen. Von zehn Heimspielen haben wir auch zehn gewonnen“, so Karin Rasch-Boos.

Ligarekord beim Toreschießen

Verantwortlich für den Erfolg war allerdings weniger das Glück, vielmehr die 76 erzielten Treffer – was Ligaspitze bedeutete. Regelmäßig schossen sich die Top-Torjägerinnen Julia Stützenberger (31 Treffer) und Lea Brinz (15) in Torlaune und heimsten mit ihrem Team Punkt um Punkt ein. Einzig in der Relegation blieben die nötigen Tore gegen Fürth und Frankfurt aus – der Traum vom Aufstieg platzte. „Das war schon eine Enttäuschung, der Aufstieg wäre das i-Tüpfelchen auf der Saison gewesen. Aber insgesamt überwiegen natürlich die positiven Gefühle“, sagt Spielführerin Lea Brinz.

Gute Aussichten

Mit Lea Brinz, Lotta von Dewitz, Pauline Friedrich, Marita Zodel, Emily Dressler, Mira Bendel, Lina Eckle, Emily Gerein und Ronja Müller verlassen allerdings gleich neun Spielerinnen altersbedingt die B-Juniorinnen. Jedoch gibt es einige Fußballerinnen der jüngeren Jahrgänge, die schon in den Startlöchern stehen und auf ihre Chance warten. Insgesamt plant der TSV, einen Kader mit 24 Spielerinnen ins Rennen zu schicken. Mit Marie Köger vom TSV Schlachters steht bereits ein Zugang fest, an weiteren ist der TSV derzeit interessiert.

Beim Trainerduo Rasch-Boos/Blank gibt es bislang nur eine Gewissheit: Karin Rasch-Boos wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. Mona Blanks Zukunft ist derweil noch ungewiss. Als angehende Gymnasiallehrerin hängt es davon ab, wo genau sie eine Anstellung findet. „Im Idealfall können wir natürlich gemeinsam auch im nächsten Jahr zusammen das Training leiten, wir haben uns perfekt ergänzt. Das liegt aber leider nicht in unserer Hand“, sagt Rasch-Boos.