Der 50 000-Euro-Code bleibt ungeknackt

Eine Art Stadt-Adventsfeier ist Martina Weishaupt und ihrem Stadtmarketing-Team am Freitag gelungen. Würstchen und Glühwein gab es, und die Stimmung war trotz Regenschauern gut bei der Ziehung der Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels. Die Menge auf dem Bärenplatz hielt durch bis zum Schluss – den Hauptpreis räumte aber niemand ab.

Als Überraschung ertönte um 16.30 Uhr ein weihnachtliches Konzert, gespielt von den Fenstern des erleuchteten Torschlosses aus. Daniel Lanz an der Solo-Trompete wurde am Keyboard begleitet von Uwe Gebert. Moderator Manfred Ehrle und Stadtmarketing-Beauftragte Martina Weishaupt begrüßten die Gäste und stellten die als Glücksfeen zur Ziehung eingeladenen Hopfenhoheiten vor. Los ging’s dann mit den ersten 28 Sachpreisen. Auf der Bühne war auch Janet Lührs als Handelssprecherin des Stadtmarketingvereins.

Die meisten Gewinner der Sachpreise waren vor Ort. Und auch wenn das Snowboard oder das Dirndl zu manchen Senioren nicht so recht passen wollte, zeigten sich doch alle recht froh über den Gewinn – und sei es, um ihn als Weihnachtsgeschenk weitergeben zu können. Bürgermeister Bruno Walter sprach noch kurz über die Perspektiven des nächsten Jahres und mit Moderator Ehrle über das eine oder andere Bauvorhaben.

Und schließlich ging es an die Gewinner mit Chance auf den Hauptgewinn. Am Tresor mit Falschgeld durften sie ihren vierstelligen Code eingeben – in der Hoffnung auf 50 000 echte Euro. Der richtige war letztlich nicht dabei. Dass es einen richtigen überhaupt gab, demonstrierte zum Schluss Rechtsanwalt Konrad Renz, der den Tresor mit der passenden Zahlenkombination öffnete. Falls ein Gewinnspielteilnehmer den richtigen Code eingegeben hätte, hätte eine Versicherung das Preisgeld ausgezahlt. Stattdessen gab es für die 24 Gewinner einen Weihnachtszuschuss über 100 Euro.

Martina Weishaupt zeigte sich vor allem mit der Resonanz auf dem Bärenplatz zufrieden: „Schade, dass niemand den Sensationsgewinn mitnehmen konnte“, konstatierte sie. Aber 24 mal 100 Euro und 28 wertige Sachpreise könnten sich auch sehen lassen. Froh sei sie über den festlichen Charakter der Veranstaltung – und dass das Wetter einigermaßen gehalten habe.

Die Gewinner:

Folgende Gewinner dürfen ihre Preise ab Montag, 7. Januar, in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings in der Montfortstraße 41 abholen: Anne Schmitt, Tettnang, einen Modegutschein im Wert von 200 Euro von Huchler 1848, Amalie Menner, Tettnang, einen Boxsack und Boxhandschuhe von Intersport Locher, Rüdiger Göhl, Weißensberg, eine Sonnenbrille im Wert von 160 Euro von Pro Optik, David Bentele, Bodnegg, ein Paar Timberland-Schuhe nach Wahl aus dem Schuhaus Jung. Die weiteren Gewinner werden veröffentlicht unter: