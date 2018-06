„Denka, schwätza ond singa“

Zum Auftakt des Montfortfestes präsentiert die Buchhandlung RavensBuch in Tettnang am Donnerstag, 28. Juni, einen Abend mit dem oberschwäbischen Mundartkünstler und Musiker Bernhard Bitterwolf. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Bernhard Bitterwolf wird bei Butterbrezeln und einem Glas Tettnanger Krone in das Werk von oberschwäbischen Literaten einführen. Er zitiert Texte aus deren Sprachwerkstätten und spannt dabei den Bogen von der Barockzeit bis in die Gegenwart. Und natürlich wird die Mundart auch aktiv gepflegt: Das Publikum ist zum Singen schwäbischer Lieder eingeladen, wie es in der Ankündigung des Veranstalters heißt.

Bernhard Bitterwolf stellt Mundartkünstler aus Oberschwaben vor, die ganz unterschiedlich mit ihrer Muttersprache umgehen. Teils zum Nachdenken anregend, aber immer mit viel Humor halten sie ihren Mitmenschen den Spiegel vor. In Gedichten, Anekdoten, Erzählungen, Liedern und Witzen werden die Nuancen der Sprache und des Denkens deutlich. So unterschiedlich der Zugang zum Dialekt auch ist, eines zeichnet alle Mundartautorinnen und –autoren aus: ihre Liebe zur Heimat.

Eine kurzweilige und humorvolle Reise durch die Kulturgeschichte Oberschwabens mit einem Künstler, der dem Publikum zeigt, dass unser Brauchtum alles andere als verstaubt ist, heißt es in der Ankündigung weiter..