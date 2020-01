Den Pflegeberuf kennenlernen

Das St. Johann und Dr. Albert Moll Haus lädt alle interessierten Schüler, Eltern, Freunde, Bekannte und Verwandte zum Aktionstag zur Berufsfindung am Montag, 3. Februar, von 13 bis 15 Uhr ein. Besucher können sich von unterschiedlichen Angeboten überraschen lassen, heißt es in der Pressemitteilung. Sowohl Informationsangebote, als auch Einblicke in die Arbeit im Haus St. Johann stehen auf der Tagesordnung.

Ab 13 Uhr sind die Info-Stationen zum Kennenlernen, Mitmachen und Ausprobieren geöffnet. Die Mitarbeiter stehen den Gästen dann für Fragen zur Verfügung.