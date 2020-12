Den Kuss wieder im Bild verewigen

Die Tettnanger „Kusshaltestelle“, die im August eingeweiht wurde, ist nach einigen Verbesserungen und Reparaturen wieder für alle nutzbar. Rainer Specker und Richard Kurz vom Elektronikmuseum Tettnang haben den kleinen Kasten mit einer robusteren Technik ausgestattet, heißt es in einer Pressemitteilung. Rund 140 Abonnenten folgen inzwischen den Fotos, die die bei der gelben ehemaligen Bushaltestelle gemacht werden. Beim Brünnle in der Montforstraße ist Küssen und Fotografieren jetzt wieder möglich. Die Fotos werden über WLAN an die Organisatoren weitergeleitet und nach einer kurzen Prüfung auf der Online-Plattform Instagram veröffentlicht. Die Fotos von der „Kusshaltestelle“ sind dort unter www.instagram.com/kusshaltestelle zu finden.

