Den Handballerinnen der SG Argental gelingt eine Überraschung

Die Handballerinnen der SG Argental haben in der Landesliga eine Überraschung geschafft. Nach einer überragenden ersten Halbzeit wurde es gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim am Ende zwar noch mal eng, doch die SGA holte gegen die Favoritinnen einen 25:24-Sieg und behielten dadurch beide Punkte in eigener Halle. Das Nachholspiel am Montag verlor Argental – ohne die Cheftrainerin – gegen den TV Gerhausen mit 20:23.

SG Argental – SG Herbrechtingen-Bolheim 25:24 (17:12). – Die SGA erwischte einen Traumstart und lag nach fünf Minuten mit 4:1 in Führung. Im Angriff wurden durch die zweite Welle oder geduldig herausgespielte Angriffe Tore erzielt. In der Abwehr stellte die SGA schnell fest, dass sie vor allem die Spielmacherin Carmen Siller in den Griff bekommen musste. SGA-Torhüterin Wiebke Krause erwies sich als starker Rückhalt. In der ersten Hälfte schien laut Mitteilung nahezu alles zu klappen, sodass die Mannschaft von Trainerin Stefanie Raaf auf 17:9 davonzog. Bis zur Pause verkürzte der Tabellenzweite auf 12:17.

In der zweiten Hälfte konnte Argental nicht ganz an die ersten 30 Minuten anknüpfen. Der Favorit holte auf und verkürzte in der 47. Minute auf 20:21. Das Spiel schien zu kippen, denn in der 54. Minute erzielten die Gäste durch zwei Tore in Folge in Unterzahl das 22:22. Die Argentalerinnen hielten aber dagegen und gingen durch Milena Kunz und Saskia Fimpel wieder in Führung. In den letzten beiden Minuten schienen beide Mannschaften etwas nervös zu sein. Durch Fehler wechselte der Ballbesitz mehrmals. Die SGA hielt aber ihren Vorsprung, in der Schlusssekunde traf Nilda Sahin nur noch zum 24:25 aus Sicht der SG Herbrechtingen-Bolheim. Der Jubel bei den SGA-Spielerinnen war groß.

SGA: Krause, Wortmann; Fimpel (7/1), Kozok (6), Hepp (4), Hischer (4), Kunz (3), Stellmacher (1), Liss, Brentel, Wölfle, Duttle, Ruetz.

SG Argental – TV Gerhausen 20:23 (10:12). – Zur ungewohnten Spielzeit am Montagabend folgte das Nachholspiel gegen den TV Gerhausen. Trainerin Raaf wurde von Maike Bittner und Tamara Gaschler vertreten. Nach einer erneut starken Leistung musste sich die SG Argental dieses Mal knapp mit 20:23 geschlagen geben. Die erste Halbzeit verlief relativ ausgeglichen, beide Abwehrreihen standen gut und Tore mussten hart erkämpft werden. Nach einer Viertelstunde stand es 7:7. Einige leichte Fehler der Gastgeberinnen nutzte Gerhausen aus und lag zur Pause mit 12:10 in Führung.

Bis zum 15:15 in der 43. Minute blieb das Spiel ausgeglichen, dann wurden die Gastgeberinnen in der Abwehr etwas nachlässig und auch im Angriff tat sich die SGA zunehmend schwer gegen die passive und großgewachsene Abwehr. Durch drei Tore in Folge ging Gerhausen mit 18:15 in Führung. A-Jugend-Torhüterin Sarah Wortmann wehrte zwar mehrere Würfe ab, trotzdem schaffte es der TVG, bis zur 58. Minute auf 23:18 zu erhöhen. Die Tore von Lea Bohner und Dalin Kozok konnten aber die 20:23-Niederlage der SG Argental nicht mehr abwenden. Vor allem mit der Abwehrleistung in beiden Spielen können die Argentalerinnen aber zufrieden sein. 44 Tore kassierte die SGA in beiden Partien – der TV Gerhausen wirft im Schnitt 31 Tore pro Spiel.

SGA: Krause, Wortmann; Kozok (6/1), Kunz (4), Stellmacher (3/2), Duttle (3), Hepp (1), Bohner (1), Fimpel (1/1), Brentel (1), Liss, Dollmann, Müller, Ruetz.