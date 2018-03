Den drei Erstplatzierten winken Geldpreise

Seit 2004 schreibt die literarische Vereinigung Signatur mit Sitz in Tettnang zusammen mit der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang alle zwei Jahre einen Förderpreis für Literatur aus. Die Partner laden Autoren in diesem Jahr zum achten Mal ein, sich um den literarischen Förderpreis zu bewerben.

Was kann nicht alles ausgestellt werden: Kunst, Autos und Mode; Pässe, Aufenthaltsbewilligungen, Geburts- und Sterbebescheinigungen, Beine, Röcke und Hosen, aber auch überflüssige Arbeitskräfte, lebenserhaltende Maschinen - vor allem aber leben wir in einer Zeit, in der sich viele fast ununterbrochen und schonungslos selbst zur Schau stellen und entblößen.

Den drei Erstplatzierten winken Preise in Höhe von 500, 300 und 200 Euro und die Möglichkeit, ihre Texte im Rahmen der Preisverleihung am 16. Oktober öffentlich vorzustellen. Das Preisgeld wird von der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang gesponsert. Einsendeschluss ist Samstag, der 30. Juni (Poststempel beziehungsweise Eingang der E-Mail).

Teilnehmen können Autoren mit Wohnsitz in der Bodenseeregion Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sowie in Oberschwaben und dem Allgäu. Es können lyrische oder erzählende Texte per Post eingesandt oder per Mail eingereicht werden. Die Werke müssen in deutscher Sprache verfasst sein und dürfen bisher noch nicht veröffentlicht sein, auch nicht im Internet.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preisträger sollten bei der Preisverleihung am 16. Oktober um 19.30 Uhr in der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang (88069 Tettnang, Lindauer Straße 6) anwesend sein und den eigenen Text vortragen.

Signatur freut sich auf originelle, spannende und sprachlich überzeugende literarische Wettbewerbsbeiträge. Die Teilnahmebedingungen (unter ww.signatur-literatur.de abrufbar) müssen beachtet werden..