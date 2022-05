Den Ausfällen getrotzt: Gute Jugendarbeit der SG Argental zahlt sich aus

Die Handballfrauen der SG Argental haben die Saison mit einer Niederlage abgeschlossen. Beim bereits abgestiegenen Landesliga-Schlusslicht TG Geislingen verlor die SGA mit 16:26 (5:12). Für die Argentalerinnen war die Pleite aber verschmerzbar: Sie sicherten schon drei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt und nutzten die letzten Partien, um einigen A-Jugendlichen weitere Erfahrungen bei den Aktiven zu ermöglichen. In Geislingen mischten Bianca Mihai, Lisa Kollmann und Emma Brugger mit.

Dass die SGA auch in der kommenden Saison in der Landesliga vertreten ist, feiert der Verein als großen Erfolg. „Wir haben den schweren Bedingungen getrotzt. Vor allem die Rückrunde gestaltete sich sehr als sehr kräftezehrend“, so die Argentalerinnen in ihrer Mitteilung. Hierbei spricht der Tabellensiebte von den vielen Verletzungen, die ihn in der laufenden Saison ereilten. Ab März und nach der Knieverletzung von Kreisläuferin Marie Dollmann begann das Improvisieren. Lydia Hepp sowie Maike Bittner erklärten sich bereit, auszuhelfen.

Fünf A-Jugendliche debütieren in der ersten Mannschaft

Dem Verletzungspech blieben die Argentalerinnen aber treu. Abwehrchefin Ramona Endraß brach sich den Finger, Katharina Stellmacher zog sich mehrere Brüche in der Hand zu und auch Selina Brentel (Sprunggelenk) und Annika Duttle (Oberschenkel) verletzten sich. Dennoch gewann die SGA dank großem Siegeswillen die beiden entscheidenden Spiele gegen Geislingen und Giengen-Brenz (29:24, 16. April). Als entscheidend stellte sich die sehr gute Nachwuchsarbeit heraus, die half, die vielen Ausfälle zu kompensieren. Hervorzuheben ist Lea Bohner, die in den wichtigen Spielen mit guten Leistungen und erfolgreichen Abschlüssen glänzte. „Insgesamt gaben fünf A-Jugendliche in der vergangenen Saison ihr Debüt in der ersten Frauenmannschaft, weitere Spielerinnen liefen bereits in der zweiten Mannschaft auf. Das spricht für die hervorragende Jugendarbeit im Verein“, so die SGA.

Die Mannschaft geht nun in die Pause und wird wieder im Juni zum Vorbereitungsbeginn zusammenkommen. Empfangen werden sie von Trainerin Steffi Raaf, die der Mannschaft erhalten bleibt. Zudem wird es externe Zugänge geben, und von der A-Jugend rücken Lea Bohner und Bianca Mihai in den Kader der ersten Mannschaft. Verabschieden werden sich Wiebke Krause, die allerdings nun als Co-Trainerin zur Verfügung stehen wird, Cathrin Müller, Annika Duttle, Ramona Endraß und Tanja Ruetz. Hinter Leonie Wölfle steht ein Fragezeichen.