Demokratie als Kunstprojekt

Der Wunsch nach Freiheit und Sicherheit und das Streben nach Gleichberechtigung: Über all jene Themen singen die Musiker im Song „Livid Streets“, den sie gemeinsam im Rahmen eines Bandprojekts zum Thema „Vielfalt“ geschrieben haben. Hierfür hat das Tettnanger Jugendhaus fünf regionale Musikgruppen und Solomusiker zusammengetrommelt, die sich intensiv mit Themen wie Diskriminierung und Alltagsrassismus auseinandergesetzt – und die Ergebnisse ihrer Diskussionen schließlich in Songtexte verwandelt haben.

Auf diese Art ist ein ausdrucksstarkes Album entstanden, das wichtige gesellschaftliche Themen in verschiedenen Genres aufgreift. Von Pop und Rock bis Rap. Da jede Band, neben dem gemeinschaftlich geschrieben Song, auch eine individuelle Nummer im jugendhauseigenen Tonstudio hatte einspielen dürfen, ist die entstandene Musik, getreu ihrem Motto, vielfältig und divers.

Die Idee für das Projekt, das von der Bundesinitiative „Demokratie Leben!“ mitgesponsert worden ist, stammt von Jugendhausleiter Thomas Psenner. In zahlreichen Videokonferenzen sammelte er gemeinsam mit den Musikern Songideen, die sie anschließend im Studio einspielten und gemeinsam bearbeiteten, bis eine Grundstruktur entstand, die später zum Song „Livid Streets“ wurde. In der zweiten Phase des Projekts diskutierten die Teilnehmer ausführlich über Rassismus und Diskriminierung. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden schließlich die Grundlage des Songtextes.

Dabei ging es nicht nur inhaltlich um demokratische Themen, wie Psenner stolz berichtet. Tatsächlich sei der ganze Prozess sehr demokratisch gewesen. „Jeder hatte die Chance sich zu beteiligen und alles wurde gemeinschaftlich entschieden. Ich war beeindruckt, wie gut das funktioniert hat.“, sagt der Sozialpädagoge. Am Ende der Diskussionsphase wurden die verschiedenen Songpassagen den Sängern zugeteilt, die aus den vielen anregenden Ideen und Denkanstößen den finalen Songtext schrieben, der dann pandemiekonform in einzelnen Studiosessions eingesungen wurde.

Dass auf diese Art und Weise ein gehaltvoller Metallsong mit einem treibenden Gitarrensolo und facettenreichen Vocals entstanden ist, auf den sich alle Teilnehmer des Projekts haben einigen können, sei gar nicht so selbstverständlich, wie Carim Medford betont. „Schließlich kommen die Musiker aus verschiedenen Genres und haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von Musik.“, sagt der 20-jährige, der in seiner Songpassage über politische Unterdrückung und über die Macht des Widerstands rappt.

Am Verfassen des Refrains waren alle Musiker gleichermaßen beteiligt. Entstanden sind die folgenden Zeilen: „We need freedom for all. Stand against the bad and spread the sound (Wir brauchen Freiheit für alle! Erhebt euch gegen das Schlechte und verbreitet diesen Sound)“.

Neben Medford sind auch Manuel Schweikl, Matthias Brugger, Marcel Gross, Daniel Ritter, Tim Durner, Laura Reihs, Stefan Rädler und auch Thomas Psenner als Vocals oder Instrumentalisten an „Livid Streets“ beteiligt.

Unterstützt werden sie von den Bands „Post Pacific“, „Crop Failure“, „The Lorbank Collective“, „Contrarian“ und von Laura Reihs als Solosängerin, die das Album jeweils mit eigenen Songs ergänzen.

Zu hören gibt es die Musik vorerst auf der Internetseite des Jugendhauses, wo die Songs nach und nach veröffentlicht werden sollen.

Wer das Album lieber in den Händen halten möchte, muss sich hingegen noch bis zum Herbst dieses Jahres gedulden: Dann soll die Platte nämlich in limitierter Auflage erscheinen und für einen erschwinglichen Preis zu kaufen sein.

Zeitgleich mit dem geplanten Albumrelease im Herbst möchte man im Tettnanger Jugendhaus, insofern die pandemische Lage dies zulässt, zwei Konzerte veranstalten, wo es die verschiedenen Songs live auf die Ohren gibt. Die Teilnehmer des Projekts hoffen dann auf reichlich Publikum. Schließlich sei es nun wichtiger denn je, die lokale Kunstszene, die durch die Covid-19 Pandemie stark gelitten hat, zu unterstützen.