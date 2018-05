David Opferkuch und viele Helfer bauen im Schlosspark drei Hochbeete auf

Da wird geklopft und gehämmert, schubkarrenweise bewegen Helfer Erde und Kies, fleißige Hände streichen die Erde glatt und drücken die zarten Pflanzen fest an. Im Schlossgarten, in einer Nische zur Schlossstraße hin, sind am Dienstag auf diese Art drei Hochbeete für Gemüse und Kräuter entstanden, die der Allgemeinheit dienen sollen.

Die Idee stammt von David Opferkuch, 17 Jahre, Schüler am Montfort-Gymnasium. Mit an Bord ist Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement. Sie ist ganz begeistert: „Ich habe mich riesig gefreut. Es ist schön, dass es hier einen Initiator gibt.“ Den brauche man. Denn wichtig sei: „Wir wollen den Leuten ja nichts überstülpen.“ Deswegen sei es so wichtig, dass Ideen aus der Bevölkerung kämen.

„Toll, sehr gut“

Das sehen auch die Helfer so. Rolf Seidel etwa kommentiert: „Das ist toll, sehr gut.“ Nur bei der Namensgebung, scherzt Marion Hertnagel, sei da noch was offen. Und schlägt angelehnt an eine Fernsehserie den Titel „Ab ins Beet“ vor. Viel wichtiger aber ist ihr: „Das ist für alle Bürger in Tettnang, das soll etwas für die Gemeinschaft sein.“

David Opferkuch springt konzentriert hin und her, reicht Werkzeuge an, organisiert, schaufelt Erde. Als etwas Ruhe einkehrt, sagt er: „Ich habe nicht gedacht, dass das wirklich diesen Umfang annehmen würde.“ Immerhin habe er als Schüler nicht allzu viel Geld. Die Stadt und Unternehmen haben Material gespendet, was ihn sehr freut. Und auch seine Freundin Laura Michelberger ist mit dabei, sagt: „Ich bin ganz stolz auf David und finde das toll, wie er das organisiert hat.“ Sie hat das Ganze von Anfang an, von der ersten Idee an miterlebt.

Jetzt folgt die Pflege

Das Bauen ist das eine, nun steht die Pflege an. Denn auch, wenn sich alle Tettnanger etwas wegnehmen dürfen, sollen die Pflanzen ja nicht vertrocknen. Die Organisation ist mit dem Dienstag schon angelaufen und soll verfeinert werden. Wobei durchaus gilt: Es geht um Geben und Nehmen. Das hatte David Opferkuch schon Anfang Mai im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung klar gemacht: Wer Spaß an Gartenarbeit habe, könne mitmachen. Auch könne jeder Tettnanger Setzlinge ins Hochbeet setzen.

Das Ganze fließt in eine Seminararbeit von David Opferkuch zum Thema Glück. Wenn man Maria Pfeffer dabei zusieht, wie sie behutsam die Erde verteilt, scheint es, dass dieses Ziel bereits beim Aufbau erfüllt ist. „Ich gärtnere gern“, sagt die Seniorin. Vielleicht nehme sie sich später auch mal eine Gurke. Die allerdings muss erst noch wachsen.

Die Bandbreite der angepflanzten Kräuter und Gemüsepflanzen ist groß. Ein Salat sollte da ebenso drin sein wie etwas Gewürz für Fleisch und Fischgerichte. Melanie Friedrich hofft auf jeden Fall, dass die Hochbeete von Dauer sein werden – und vielleicht sogar in Tettnang Schule machen.