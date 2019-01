„Dass wir Grünen gut sind, wissen wir selber“

Sozialminister Manne Lucha hat beim Neujahrsempfang von Bündnis 90/Die Grünen am Freitagabend ein sorgsames Miteinander-Umgehen in der Gesellschaft gefordert und eine Lanze für Europa gebrochen, zu dem es keine Alternative gebe. „Wir brauchen mehr denn je ein freiheitsrechtliches Europa“, appellierte er vor den Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai vor 50 Parteifreunden und Gästen auf dem Spargelhof Geiger.

Im Beisein des Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Martin Hahn, des Bürgermeisters Bruno Walter (den Vorstandsmitglied Martin Rösner bereits als „Oberbürgermeister“ begrüßte), der Geistlichen Rudolf Hagmann, Martina Kleinknecht-Wagner und Pfarrers Thomas Wagner sowie der Grünen Jugend und einiger Parteifreunde aus Kressbronn mahnte der Minister, niemanden auszugrenzen. Vor dem Hintergrund einer vielfältiger gewordenen Gesellschaft lobte er sowohl die konservativen wie progressiven Werte der Grünen, die es zu bewahren gelte. Die Frage, die er stellte: „Wir gehen wir miteinander um, wie profitieren wir voneinander?“

Der Integrationsminister weiß, wie schwierig die Debatte um sichere Herkunftsländer ist und streifte die von ihm vorgelegten Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz. Notwendig seien eine gesteuerte, legale Zuwanderung, verbindliche Vereinbarungen und klare Botschaften, um Flüchtlinge aufzunehmen. Allerdings sei es nicht möglich, alle nach Deutschland kommen zu lassen.

Zur Region betonte der Minister, hier als Grüne zu beweisen, dass ökonomisch-ökologischer Fortschritt allen Menschen nutzen könne. In der Raumschaft Bodensee-Oberschwaben gebe es „die geringste Armutsgefährdung aller Regionen Deutschlands“, dankte er seinem Kollegen Martin Hahn für dessen erfolgreiches Engagement hin zu einer ökologischen Nachhaltigkeit im ländlichen Raum. Den Mindestlohn nannte Manne Lucha „keine Errungenschaft“. Die wäre es, würde die Gesellschaft einen solchen Lohn gar nicht benötigen. Er forderte für die individuellen Talente im Land ein echtes Aufstiegsversprechen, die Politik sei in der Pflicht, diesen Aufstieg allen zu ermöglichen.

Der Minister lobte das Erreichte durch das neue Pflegegesetz, wo erstmals seit Jahren die Ausbildungszahlen leicht steigen. „Wir wollen wirklich, dass die Leute in der Pflege ankommen“, sagte er. Im Tarifstreit bei der Stiftung Liebenau habe er Partei ergreifen müssen, sieht er sich auf der Seite der betroffenen Mitarbeiter. Selbstbewusst lobte Lucha das Wirken seiner Partei in der Koalition in Stuttgart: „Dass wir Grünen gut sind, wissen wir selber.“ Ein Graus ist ihm das Verhalten der AfD. Nicht vorstellen könnten sich Außenstehende, wie AfDler in den Landtagssitzungen dazwischen brüllten. Die haben kein Konzept, wollen nur zerstören, betonte er.

Frauen vor in der Politik

In seinem Grußwort zeigte sich Martin Hahn „angerührt“ über das, was im Ressort Luchas in der nicht einfachen Koalition an Fortschrittlichem passiere. Hahn wünschte sich mehr Frauen in der Politik, auch in Tettnang. Im Zeichen von „100 Jahren Frauenwahlrecht“ sollten Frauen motiviert und angesprochen werden, um „Graswurzeldemokratie“ in den Kommunen zu machen, wo das Fundament für die Politik in Land und Bund gelegt werde. „Setzt euch ein“, hatte zuvor auch Manne Lucha im Vorfeld der Kommunalwahlen appelliert.

Nach der Begrüßung durch Vorstandsmitglied Martin Rösner gaben die Stadträte Kajo Aicher und Hans Schöpf Einblick ins kommunalpolitische Geschehen. „ Ohne Grüne würde im Gemeinderat etwas fehlen“, sagte Aicher. Beim Thema bezahlbarer Wohnraum für finanzschwache Menschen sieht er auch die Unternehmen in der Pflicht, wie früher Werkswohnungen zu bauen und über fehlende Fachkräfte nicht nur zu jammern, sondern sie dadurch zu gewinnen. „Bauchschmerzen“ verursachten im Rat geforderte Freiwilligkeitsleistungen. Eine Verschuldung müsse mit Augenmaß für Pflichtaufgaben in Kauf genommen werden. Er lobte das Asylnetzwerk, das bei seinen Integrationsaufgaben einen „tollen Job“ mache.