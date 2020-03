„Dass wir Bundesliga Musik spielen, ist immer noch unfassbar“: Darum kann Wincent Weiss es kaum erwarten, auf Tour zu gehen

Bisher keine Absage – aber nur drei Acts

Nach derzeitigem Stand findet das Schlossgarten Open Air in Tettnang im Juli statt, eine Absage gab es vom Veranstalter Vaddi Concerts bislang nicht. Allerdings wird das Open Air nur über drei Tage gehen: Während der Geschäftsführer von Vaddi Concerts, Marc Oßwald, bei der Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Acts im Dezember vergangenen Jahres noch zuversichtlich war, dass es einen vierten Konzerttag in Tettnang geben würde, scheinen sich diese Pläne inzwischen zerschlagen zu haben. Auf SZ-Nachfrage hin erklärt Vaddi Concerts, dass es wohl bei den drei Veranstaltungstagen bleiben werde, da man keinen Act gewinnen konnte, der trotz eines kurzen Zeitraums für den Ticketverkauf rentabel genug wäre. Eröffnen wird das Schlossgarten Open Air folglich Wincent Weiss am Donnerstag, 23. Juli, gefolgt von Alvaro Soler am Freitag, 24. Juli. Den Abschluss am Samstag, 25. Juli, macht Dieter Thomas Kuhn. (lieg)