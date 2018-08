Das Zeltlager schweißt zusammen

Tettnang (sz) - Die Katholische Studierende Jugend (KSJ) hat auch in diesem Jahr ihr Zeltlager in Brententann direkt an der Argen aufgeschlagen. Kinder und Leiter lebten zehn Tage unter der Leitung von Marcel Carli, Luca Dilger, Frederic Bär und Johanna Beutel auf dem Lagerplatz. Bereits im Frühjahr plante das Leiterteam sämtliche Aktionen und Programmpunkte, die nun erfolgreich über die Bühne gingen, wie es im Eigenbericht heißt.

Demnach begannen die fröhlichen Tage mit dem Bannerhissen und der Vorstellung der Arbeitskreise. Angeboten wurden zum Beispiel ein Cocktail-AK, ein Badekugel Bastel-AK, ein Argen Wanderung-AK und viele mehr. Außerdem gab es Großprogrammpunkte „Bundesjugendspiele“, „Weltmeisterschaft“ und „YouTube“. Zusätzlich konnten die Kinder Briefe schreiben, sich entspannen, Fußballspielen oder Baden gehen.

Am Elternbesuchstag gab es für die Kinder wieder frische Kleidung und Süßigkeiten. Gemeinsam konnten die Eltern mit ihren Kindern den Tag noch schön an der Badestelle ausklingen lassen. Am Tag danach wurde ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert, der von Diakon Michael Hagelstein geleitet wurde, schreibt die KSJ.

Der diesjährige Mottotag handelte von „Asterix und Obelix“. Er begann schon in der Nacht mit einem Angriff der Römer auf das „gallische Dorf“. Dabei wurde trotz Sieg von Asterix, Obelix & Co Miraculix entführt. Obelix nutzte diese Chance und ergriff die Macht, denn er war der einzige mit genügend Kraft, um die Römer zu besiegen. Die Kinder hatten nun die Aufgabe, Obelix zu schmeicheln um ihn wieder für sich zu gewinnen. Dies war am Nachmittag geschafft und alle machten sich auf einen abenteuerlichen Weg vorbei an einem Zöllner, dem bösen Bruder von Miraculix und durch die Argen. Als der gefährliche Weg geschafft war, kam es zum finalen Kampf, bei dem die Römer besiegt und Miraculix befreit wurde. Danach klang der Abend am Lagerfeuer aus.

Die restlichen Tage vergingen wie im Flug und für den Abschlussabend ließen sich die Jungs aus dem Materialzelt etwas ganz Besonderes einfallen. Es gab, nicht wie in den Vorjahren ein Drei-Gänge-Menü, sondern ein Holi-Festival mit Döner und Getränke. Auch für den Nachtisch wurde gesorgt. Als Abschluss gab es eine große Farbschlacht, bei denen alle viel zu lachen hatten.

Mit Versprechungen, nächstes Jahr wieder zu kommen, endete die erlebnisreiche gemeinsame Zeit.