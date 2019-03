Das war der große Tettnanger Narrensprung

Gute Nachricht für die Beamten in Baden-Württemberg: Das Land will die Tarifabschlüsse der Beschäftigten im öffentlichen Dienst auf seine Beamten und Pensionäre übertragen. Das erklärt Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) in einem Brief an Gewerkschaften und Verbände im Südwesten, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

„Die Beamtinnen und Beamten sowie die Richterinnen und Richter in Baden-Württemberg leisten täglich kompetente Arbeit und engagieren sich für das Wohl unseres Landes“, schreibt Sitzmann.