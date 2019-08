Das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ startet auch im Südwesten

Der Tourismus im Kreis Ravensburg boomt. Die Zahl der Übernachtungen im Landkreis Ravensburg ist im ersten Halbjahr 2019 um sagenhafte 73 Prozent gestiegen, in ganz Baden-Württemberg lag die Zuwachsrate im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei knapp vier Prozent. Grund für die überdurchschnittliche Entwicklung im Kreis Ravensburg ist der neue Center-Parcs-Ferienpark bei Leutkirch. Doch die positive Entwicklung kommt nicht überall in der Fläche an.

Der Center-Parcs-Ferienpark hatte im Herbst 2018 eröffnet, musste aber wegen noch ...