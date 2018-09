Das Topspiel der B4 steigt in Karsee

Drei Mannschaften haben in der bisherigen Saison der Fußball-Kreisliga B4 noch kein Spiel verloren, Spitzenreiter SV Tannau bislang sogar noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Nun gastiert der SVT mit der beeindruckenden Tordifferenz von 23:2 am Sonntag, 30. September, beim Tabellenzweiten SV Karsee (13 Punkte, 15:4). Mit einem Heimsieg könnte der Liganeuling die Tabellenführung erobern.

Angetreten mit dem vorrangigen Ziel, den Zusammenhalt der eigenen Mannschaft zu fördern, scheinen die sportlichen Ambitionen der Karseer nun doch weiter gehend gelagert zu sein als gedacht. Bis auf die Punkteteilung (1:1) zum Saisonstart beim SC Bürgermoos haben sich die Mannen von SVK-Coach Thorsten Weigold nämlich keine Blöße gegeben – und rechnen sich am sechsten Spieltag zu Hause gegen Tannau durchaus Chancen auf einen Sieg aus. „Die Favoritenrolle nehme ich nicht gerne an. Es wird vielmehr ein Spiel auf Augenhöhe“, so Weigold. Zumal der neue Tannauer Coach Thomas Haag als Ex-Trainer des einstigen Ligagegners SV Horgenzell die Karseer Verhältnisse bestens kenne.

Beim SV Tannau ist man vorgewarnt über die Spiel- und Heimstärke des Gegners aus dem Wangener Teilort. Wegen der beengten Platzverhältnisse in Karsee ist für Tannaus Abteilungsleiter Josef Gindele „jeder Punkt dort ein Gewinn“. Er weiß, dass bei einem Sieg gegen einen der großen Konkurrenten um den Meisterschaftstitel der Abstand auf fünf Punkte wachsen würde.