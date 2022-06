Tettnanger Montfortfest von A bis Z: Die wichtigsten Fakten rund um das beliebte Heimatfest

Am kommenden Wochenende taucht Tettnang wieder tief in die Historie der Stadt ein: Die Geschichte Tettnangs steht im Zentrum des Montfortfests, das nach zweijähriger Pause vom Freitag, 1. bis Sonntag, 3. Juli, erstmals wieder in gewohnter Form stattfindet – wenn auch in kleinerem Rahmen. Das Montfortfest von A bis Z mit den wichtigsten Infos.

A wie Aktionswiese: Das Montfortfest ist in erster Linie ein Heimat- und Kinderfest, weshalb die kleinsten Besucher voll auf ihre Kosten kommen sollen. Das ist auf der Aktionswiese der Fall, die im Schlossgarten oberhalb der Orangerie jede Menge spaßiger Aktivitäten für Kinder bietet. Vom Aktionpainting bis zum Bällebad ist alles dabei. Geöffnet ist die Aktionswiese am Samstag von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

B wie Bieranstich: Traditioneller Auftakt des Montfortfests ist der Anstich des Bierfasses durch Bürgermeister Bruno Walter gemeinsam mit der Montfortfest-Kommission und den Tettnanger Hopfenhoheiten. Am Freitag ab 19 Uhr findet zunächst ein Sternmarsch der Fanfarenzüge Montfort und Graf Anton sowie des Fanfarenzugs Weissenau statt. Anschließend steht der Bieranstich auf der Festwiese auf dem Programm.

C wie Corona: In den vergangenen zwei Jahren musste das Montfortfest abgesagt werden – schuld war natürlich die Corona-Pandemie. Allerdings waren die Fest-Verantwortlichen trotzdem nicht ganz untätig und ließen sich im vergangenen Jahr eine Alternative einfallen...

D wie digitales Montfortfest: Nach der kompletten Absage in 2020 gab es 2021 ein digitales Montfortfest. In Form von Videoclips, Berichten und einer eigenen Ausstellung gewährten die Fest-Macher spannende Einblicke hinter die Kulissen und ließen das traditionsreiche Fest digital unter Pandemie-Bedingungen aufleben.

E wie Eintritt: Der Eintritt für das Schlossparkfest am Samstag ab 19 Uhr kostet vier Euro. Ein Festabzeichen gibt’s in diesem Jahr nicht. Für alle Besucher des Schlossparkfestes gibt’s zum Eintritt jeweils ein Los gratis. Mit etwas Glück winken dabei attraktive Preise von Tettnanger Sponsoren. Wer seine Gewinnchancen erhöhen möchte, kann weitere Lose kaufen für 70 Cent pro Los. Der Erlös der Aktion geht an die Kinderangebote auf dem Montfortfest. Der Eintritt für die Aktionswiese ist kostenlos.

F wie Feuerwerk: Einer der Höhepunkte des Montfortfests ist stets das Feuerwerk, das auch in diesem Jahr am Samstag gegen 22.30 Uhr den Himmel über dem Tettnanger Schloss wieder farbenfroh aufleuchten lässt.

G wie Grundschulen: Beim Festumzug am Sonntag sind traditionell auch die Tettnanger Grundschulen beteiligt. Mehrere Schüler-Fußgruppen laufen in historischen Kostümen beim Umzug mit. Kindergärten werden in diesem Jahr hingegen nicht beteiligt sein.

H wie Hüpfburg: Welches Kind tobt nicht gerne auf einer bunten Hüpfburg – Beim Montfortfest wird es am Sonntag von 12 bis 18 Uhr reichlich Gelegenheit dazu auf der Aktionswiese geben. Gleich mehrere Hüpfburgen warten dort auf die kleinen Besucher.

I wie Innenhof: In den vergangenen Jahren gehörte zum Montfortfest auch ein Kindertheater im Schlossinnenhof. Das wird es dieses Jahr allerdings nicht geben. Grund dafür ist laut Festkommittee die fehlende Vorbereitungszeit. Denn normalerweise studieren die Schülerinnen und Schüler das Stück bereits im Winter ein. Damals war jedoch noch völlig unklar, wie sich die Pandemie-Lage bis zum Sommer entwickeln würde.

J wie Juli: Traditionell findet das Tettnanger Montfortfest am ersten Wochenende im Juli statt. Oft bringt das Festwochenende auch entsprechend sommerlich-heiße Temperaturen mit sich, was für die Tettnanger schon zum Montfortfest-Flair dazugehört. Einige Male musste der Festumzug jedoch auch schon wegen Schlechtwetter abgesagt werden – denn vor allem den historischen Kostümen bekommt Regen gar nicht gut.

K wie Kostüme: Von Erdbeermädchen über Handwerker bis zu Rokkoko-Damen und -Herren: Rund 1200 Kostüme befinden sich im Fundus für das Montfortfest. Beim Festumzug haben sie einmal im Jahr ihren großen Auftritt. Den Rest des Jahres lagern sie im Obergeschoss der Schillerschule.

L wie Livemusik: An allen drei Festtagen gibt es Livemusik auf dem Montfortfest. Nach dem Fassanstich am Freitag unter Begleitung der Fanfarenzüge spielen ab 20.30 Uhr zunächst „Schlägle und Bläsle“, gefolgt von der „Kapelle Fröschl“ ab 22 Uhr. Am Samstag gibt’s auf der sogenannten jungen Bühne dann Pop-Punk vom Bodensee mit der Band „Post Pacific“ ab 16.30 Uhr auf der Festwiese. Am Samstagabend spielen beim Schlossparkfest ab 20 Uhr die „KauBoyz“.

M wie Musikkapellen: Neben Bands sind natürlich auch Musikkapellen beim Montfortfest vertreten: Am Sonntag spielt ab 13 Uhr zum Mittagstisch zunächst die Stadtkapelle Tettnang auf, bevor ab 15 Uhr ein Nachmittagskonzert mit der Musikkapelle Krumbach auf dem Programm steht.

N wie Noppenstein-Architekturwettbewerb: Dahinter verbirgt sich ein besonders spaßiges Projekt für Kinder und Jugendliche auf der Aktionswiese am Samstag ab 15 Uhr: Mit Lego, Bluebrixx, Wange und anderen bunten Noppensteinen können sich die Kinder nach Herzenslust austoben und kreative Bauwerke errichten.

O wie Ökumenischer Festgottesdienst: Der letzte Festtag am Sonntag wird ab 9.30 Uhr traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Festwiese eingeläutet.

P wie Parken: Besucher, die nicht zu Fuß in die Innenstadt gelangen können, nutzen am besten die öffentlichen Verkehrsmittel oder parken auf den Parkplätzen am Stadtrand oder außerhalb der Innenstadt. Parkmöglichkeiten gibt es beispielsweise bei der Feuerwehr an der Wangener Straße, bei der BayWa an der Bahnhofstraße, am Schulzentrum Manzenberg oder auch im Parkhaus an der Grabenstraße.

R wie Route: Die Route für den historischen Festumzug am Sonntag führt von der Loretostraße Richtung Kreisverkehr, die Karlstraße hinauf, anschließend über den Bärenplatz durch den Torbogen und die Montfortstraße hinab, über den Montfortplatz und endet schließlich in der Seestraße. Die betroffenen Straßen werden während des Umzugs für den Verkehr gesperrt.

S wie Schlosspark: Dreh- und Angelpunkt des Fests ist der Schlosspark, der komplett für das Festgelände beansprucht wird. Am Eingang von der Schlossstraße aus befindet sich zunächst der Vergnügungspark. Im Zentrum liegt die Festwiese, umrahmt von Essens- und Getränkeständen sowie der Bühne. Im unteren Teil des Schlossparks vor der Orangerie befindet sich die Aktionswiese.

T wie Traktroren: Traktoren sind, ebenso wie Pferde, schon seit jeher Teil des Festumzugs. Sie ziehen die Wägen durch die Innenstadt, weshalb ein oft von Oldtimer-Traktoren erzeugtes Knattern zur typischen Geräuschkulisse am Montfortfest-Sonntag gehört.

U wie Umzug: Der Festumzug startet am Sonntag ab 11 Uhr unter dem Motto „Die Kleinen sind die Größten“. In diesem Jahr sind insgesamt 26 Fußgruppen, acht Wagen, fünf Musikkapellen und zwei Fanfarenzüge mit dabei. Die Bürgerwehr Laimnau wird den Umzug mit Böllerschüssen auf dem Montfortplatz eröffnen.

V wie Vereine: Zahlreiche Vereine aus Tettnang und den Ortschaften sorgen beim Montfortfest für die Bewirtung. Besucher können sich dabei auf ein breites kulinarisches Spektrum von Steak bis Dinnete und viele kühle Getränke freuen.

W wie Wagen: Insgesamt stehen in der Merath-Halle neben dem Musikcafé Flieger 46 Festwagen für das Montfortfest – in diesem Jahr werden sie allerdings nicht alle beim Umzug dabei sein. Der Tettnanger Bauhof kümmert sich um die Instandhaltung der Festwagen und lagert sie Jahr für Jahr in der Halle ein.

Z wie Zünfte: Neben den Montfortgrafen, Kindergruppen und verschiedenen anderen historischen Figuren präsentieren sich beim Festumzug auch die Handwerkszünfte, die auf den Festwagen vertreten sind. Nicht fehlen dürfen aber auch dieses Jahr die Wagen von Brauer, Bäcker und Metzger sowie weitere, bei denen die Besucher des Umzugs eine kleine Leckerei ergattern können.