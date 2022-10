Falsche Wappen am Tettnanger Torschloss - So sollten sie eigentlich aussehen

Mit Schmerz schauen historisch Kundige in Tettnang auf die Wappen am Torschloss. Denn die Darstellung an dem Torturm aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ist an manchen Stellen schlicht kreuzfalsch. Doch fachliche Hilfe naht.

Wie es richtig aussehen würde, hat der Tettnanger Gisbert Hoffmann jüngst entworfen. Er ist Vorsitzender des Förderkreises Heimatkunde und ausgewiesener Heraldikexperte. Das Ergebnis hat er vor Kurzem in der vereinseigenen Publikation, dem „Kurier“, veröffentlicht.

Wenigstens Montfortwappen ist korrekt

Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ hatte er Ende letzten Jahres schon eine erste Bilanz gezogen, was denn anders gemacht werden müsse, wenn es irgendwann einmal an einen Neuanstrich des Denkmals geht, das diesen ohnehin einmal dringend nötig hätte.

Beruhigend: Das montfortische Wappen, das 598 Jahre der Stadtgeschichte abdeckt, ist wenigstens korrekt. Das ist zeitlich gesehen zwar die halbe Miete. Aber es kann nicht darüber hinwegtrösten, dass einige der anderen Wappendarstellungen schlicht falsch sind.

Der Tettnanger Torturm braucht ganz unabhängig von den Wappen eine Renovierung. (Foto: Archiv: Mark Hildebrandt)

Das gilt etwa für das österreiche Wappen (1780 bis 1805), das der falschen Zeit entlehnt ist. Oder auch für das bayerische Wappen, das gleich zwei blaue Panther zeigt, aber keinen fränkischen Löwen (gold auf schwarz). Und selbst das wäre dann falsch.

Auch die neuere Geschichte müsste Hoffmann zufolge anders dargestellt werden. Korrekterweise bräuchte es dafür zwei statt einem Wappen für die Zeit zwischen 1810 und 1952.

Vereinfachen ja, verfälschen nein

Zwar könne man Darstellungen vereinfachen, sagte Hoffmann schon Ende 2021, aber: „Die wesentlichen Bestandteile müssen in Form und Farbe erhalten bleiben.“ Im Kurier führt er weiter aus, man müsse „Kürzungen und Vereinfachungen vornehmen, um einerseits Interesse zu wecken, andererseits aber den Betrachter nicht zu überfordern.“

Hoffmann schlägt also zum einen die Straffung der Daten vor, zum anderen die Reduktion aufs Wesentliche. „Wappen sollen möglichst einfach und klar gesteltet sowie möglichst von größerer Entfernung aus erkenn- und unterscheidbar sein.“

Nun sieht es nicht danach aus, dass der Torturm demnächst instandgesetzt wird. Zwar waren verschiede vorbereitende Maßnahmen für dieses Jahr geplant, doch die konkreten Arbeiten hatte Stadtsprecherin Judith Maier schon vor einigen Monaten eher auf die Jahre 2024/25 verortet.

Hier wird aber der Gemeinderat in seiner Haushaltsbesprechung das letzte Wort haben. So steht es jetzt aber erst einmal zumindest im längeren Finanzierungsplan, der aber immer noch abgewandelt werden kann.

Jetzt wenigstens eine korrekte Blaupause

Mit der Vorlage von Gisbert Hoffmann indes besteht jetzt zumindest eine historisch korrekte Blaupause, die zu einem späteren Zeitpunkt einfach umgesetzt werden kann, auch wenn die Tettnangerinnen und Tettnanger noch länger mit einer falschen Darstellung der früheren Landesherrschaften auf ihrem Torturm leben müssen sollten.

Hoffmann äußert im „Kurier“ seine Hoffnung, „dass aus dem Tettnanger Stadtsäckel in naher Zukunft das Geld für die Sanierung des Torturm bereitgestellt und gleichzeitig die Wappengalerie in geänderter Ausführung wieder angebracht wird.“